Економічний тиск змусив Іран шукати компроміс із Вашингтоном

Тегеран готовий до тимчасової угоди зі США, але не хоче поступатися своїми головними вимогами

Іран просуває ідею тимчасової угоди зі Сполученими Штатами, яка дозволила б послабити економічний тиск на країну та стабілізувати внутрішню ситуацію без відмови від ключових позицій щодо ядерної програми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на агенцію Reuters.

Тактика поступових кроків

За даними агентства, Тегеран пропонує укласти проміжну домовленість із Вашингтоном, яка передбачатиме часткове пом’якшення санкцій та створить умови для подальших переговорів.

Три джерела Reuters, близькі до осіб, які ухвалюють рішення в Ірані, зазначили, що така стратегія відповідає традиційному підходу ісламської республіки. Йдеться про спробу виграти час, уникнути незворотних поступок та зберегти простір для подальшого діалогу.

Після кількох місяців напруженості на Близькому Сході, конфліктів у регіоні та проблем навколо Ормузької протоки економічна ситуація в Ірані помітно ускладнилася.

Економіка як головний мотив

За інформацією Reuters, влада країни розглядає тимчасову угоду як можливість отримати доступ до частини заморожених активів, домогтися послаблення обмежень на експорт нафти та знизити ризики для внутрішньої стабільності.

Також Тегеран прагне зменшити напруження на регіональних напрямках та відновити економічну активність, не відмовляючись від своїх принципових позицій.

Одним із можливих елементів домовленостей може стати меморандум про взаєморозуміння, який передбачатиме часткове послаблення окремих обмежень та поступове відновлення нормального судноплавства через Ормузьку протоку.

Ядерне питання залишається відкритим

Водночас найскладніші питання залишаються поза межами потенційної угоди. Йдеться про масштаби збагачення урану, обсяги запасів високозбагаченого матеріалу та майбутній розвиток іранської ядерної програми.

Аналітики вважають, що сьогодні головною проблемою для керівництва Ірану є не лише зовнішньополітична ситуація, а й стан національної економіки.

«Іранські лідери розуміють, що час не обов'язково на їхньому боці. Їхні розрахунки, здається, полягають у тому, що діалог, навіть обмежений, є кращим варіантом, ніж вступ у безкінечний період економічного виснаження та невизначеності», – заявив старший науковий співробітник Інституту Близького Сходу у Вашингтоні Алекс Ватанка.

Нагадаємо, раніше Іран оголосив про призупинення переговорів зі США на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. У Тегерані заявили, що не готові відновлювати діалог доти, доки Ізраїль не припинить військові операції в секторі Гази та Лівані. Іранська влада також вимагала виведення ізраїльських військ із Лівану та пригрозила активізацією дій союзних угруповань у регіоні, зокрема навколо Ормузької та Баб-ель-Мандебської проток.