Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Економічний тиск змусив Іран шукати компроміс із Вашингтоном

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Економічний тиск змусив Іран шукати компроміс із Вашингтоном
Іран запропонував США заморозити конфлікт без поступок щодо ядерної програми
фото: Reuters
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Тегеран готовий до тимчасової угоди зі США, але не хоче поступатися своїми головними вимогами

Іран просуває ідею тимчасової угоди зі Сполученими Штатами, яка дозволила б послабити економічний тиск на країну та стабілізувати внутрішню ситуацію без відмови від ключових позицій щодо ядерної програми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на агенцію Reuters.

Тактика поступових кроків

За даними агентства, Тегеран пропонує укласти проміжну домовленість із Вашингтоном, яка передбачатиме часткове пом’якшення санкцій та створить умови для подальших переговорів.

Три джерела Reuters, близькі до осіб, які ухвалюють рішення в Ірані, зазначили, що така стратегія відповідає традиційному підходу ісламської республіки. Йдеться про спробу виграти час, уникнути незворотних поступок та зберегти простір для подальшого діалогу.

Після кількох місяців напруженості на Близькому Сході, конфліктів у регіоні та проблем навколо Ормузької протоки економічна ситуація в Ірані помітно ускладнилася.

Економіка як головний мотив

За інформацією Reuters, влада країни розглядає тимчасову угоду як можливість отримати доступ до частини заморожених активів, домогтися послаблення обмежень на експорт нафти та знизити ризики для внутрішньої стабільності.

Також Тегеран прагне зменшити напруження на регіональних напрямках та відновити економічну активність, не відмовляючись від своїх принципових позицій.

Одним із можливих елементів домовленостей може стати меморандум про взаєморозуміння, який передбачатиме часткове послаблення окремих обмежень та поступове відновлення нормального судноплавства через Ормузьку протоку.

Ядерне питання залишається відкритим

Водночас найскладніші питання залишаються поза межами потенційної угоди. Йдеться про масштаби збагачення урану, обсяги запасів високозбагаченого матеріалу та майбутній розвиток іранської ядерної програми.

Аналітики вважають, що сьогодні головною проблемою для керівництва Ірану є не лише зовнішньополітична ситуація, а й стан національної економіки.

«Іранські лідери розуміють, що час не обов'язково на їхньому боці. Їхні розрахунки, здається, полягають у тому, що діалог, навіть обмежений, є кращим варіантом, ніж вступ у безкінечний період економічного виснаження та невизначеності», – заявив старший науковий співробітник Інституту Близького Сходу у Вашингтоні Алекс Ватанка.

Нагадаємо, раніше Іран оголосив про призупинення переговорів зі США на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. У Тегерані заявили, що не готові відновлювати діалог доти, доки Ізраїль не припинить військові операції в секторі Гази та Лівані. Іранська влада також вимагала виведення ізраїльських військ із Лівану та пригрозила активізацією дій союзних угруповань у регіоні, зокрема навколо Ормузької та Баб-ель-Мандебської проток.

Читайте також:

Теги: США Іран переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дональд Трамп провів для журналістів екскурсію
Трамп розкрив унікальні деталі нової бальної зали Білого дому
20 травня, 12:55
Рауль Кастро під час параду на честь Першого травня на площі Революції в Гавані 1 травня 2025 року
США висунули звинувачення колишньому лідеру Куби Раулю Кастро
20 травня, 22:35
Сі Цзіньпін і Трамп зустрілися для обговорення глобальних криз
Лідери США та Китаю обговорили війну в Україні
14 травня, 09:51
У НАТО таємно готують сценарій без американської армії
НАТО охопила паніка. Європа почала таємно готуватися до війни без Америки
20 травня, 19:52
Сьюзан Браун: «Я старію гідно»
Водить авто у 108 років. Вчителька із США поділилася секретами свого довголіття
28 травня, 22:06
Праворуч триває зведення бального залу Трампа, а ліворуч – бійцівської клітки для UFC Freedom 250
Клітка для боїв і бальний зал: оприлюднено нові фото з будівництва у Білому домі
28 травня, 20:14
Член Палати представників США Джим Хаймс (демократ від Коннектикуту) та сенатор США Річард Блюменталь (демократ від Коннектикуту) виступають перед ЗМІ під час прес-конференції в Києві
Конгресмени США закликали Білий дім надати Україні ракети до Patriot після погроз Росії знищити Київ
29 травня, 00:34
Трамп послабив агентство, яке захищає енергетику та інфраструктуру США
Axios: Трамп послабив головне кібервідомство США
26 травня, 15:03
Фредеріксен упевнена: те, що стримує Росію зараз – це втрати на полях України
Данія попереджає: нова хвиля агресії Росії проти Європи неминуча
Вчора, 07:55

Соціум

Зеленський повідомив про серйозні проблеми Росії з паливом
Зеленський повідомив про серйозні проблеми Росії з паливом
Економічний тиск змусив Іран шукати компроміс із Вашингтоном
Економічний тиск змусив Іран шукати компроміс із Вашингтоном
Росія стрімко втрачає родючі землі: деталі від розвідки
Росія стрімко втрачає родючі землі: деталі від розвідки
РФ засудила двох полонених «азовців» до 19 та 20 років колонії
РФ засудила двох полонених «азовців» до 19 та 20 років колонії
Росія націлилася на новий фронт. Під загрозою опинився Лондон
Росія націлилася на новий фронт. Під загрозою опинився Лондон
Сербія почала обговорювати візовий режим із Росією
Сербія почала обговорювати візовий режим із Росією

Новини

«Він ніякий не диктатор». Лукашенко розсипався в компліментах Кім Чен Ину
Сьогодні, 14:59
Світова криза чіпів знизила попит на смартфони
Сьогодні, 13:48
«Ви прийдете наступного понеділка?» У центрі Стокгольма чотири роки поспіль збираються люди на підтримку України
Сьогодні, 12:58
Люблін зняв прапор України з будівлі ратуші: у чому причина
Сьогодні, 12:49
На Мальті вибухнув завод з виробництва феєрверків (відео)
Сьогодні, 12:06
«Подбай про моїх людей». Ахметов розповів про розмову з Редісом за кілька хвилин до виходу з Азовсталі
Сьогодні, 09:22

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua