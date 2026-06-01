Головна Світ Соціум
search button user button menu button

ЄС розглядає виключення українських чоловіків з тимчасового захисту

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
ЄС розглядає виключення українських чоловіків з тимчасового захисту
Чотири мільйони українців перебувають у ЄС під тимчасовим захистом
фото ілюстративне
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Euractiv: 4 червня міністри ЄС обговорять долю захисту для українців після березня 2027 року

Частина країн Євросоюзу пропонує виключити чоловіків призовного віку з майбутнього механізму тимчасового захисту для українців – але лише для нових заявників, а не для тих, хто вже має цей статус. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euractiv, який оприлюднив внутрішні документи Ради ЄС.

Що пропонують країни ЄС

Директива про тимчасовий захист запрацювала після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Вона дозволяє українцям легально проживати та працювати в країнах ЄС без стандартної процедури отримання притулку. Наразі дія директиви продовжена до березня 2027 року.

Під час внутрішніх обговорень окремі держави-члени запропонували обмежити перелік тих, хто зможе претендувати на цей статус у майбутньому. Зокрема, йдеться про чоловіків призовного віку та осіб, які залишили Україну з порушенням встановлених правил. Такі зміни пропонують застосовувати лише до нових заявників – тих, хто звертатиметься за захистом після ухвалення відповідних рішень.

Деякі уряди країн ЄС висловили занепокоєння тим, що серед новоприбулих українців зростає частка чоловіків призовного віку. Частина держав вважає, що перегляд правил відповідатиме інтересам України – як у контексті протидії російській агресії, так і задля майбутньої відбудови.

Що кажуть у Єврокомісії

Речник Єврокомісії Маркус Ламмерт підтвердив, що 4 червня міністри внутрішніх справ країн ЄС обговорять майбутнє захисту для українців.

«Наша підтримка України є непохитною. Протягом останніх років ЄС надав притулок приблизно чотирьом мільйонам біженців відповідно до Директиви про тимчасовий захист. Ми проводимо консультації з державами-членами щодо можливих наступних кроків після завершення чинного режиму», – зазначив Ламмерт.

За даними джерел, обізнаних із перебігом переговорів, цього тижня жодних рішень щодо змін або продовження механізму ухвалювати не планують. Нинішня дискусія має на меті оцінити майбутнє системи та напрацювати політичні рекомендації, після чого Єврокомісія може представити офіційні пропозиції.

Як окремі країни вже змінюють правила

Кілька держав не чекають загальноєвропійських рішень і вже переглядають умови для українських біженців. Наприкінці травня уряд Чехії підтримав зміни до законодавства щодо посилення умов перебування та отримання гуманітарної допомоги для частини громадян з тимчасовим захистом. Ірландія від серпня планує поступово згорнути програму безкоштовного розміщення українців у готелях та інших комерційних об'єктах, що зачепить близько 16 тис. осіб.

Наприкінці травня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що за кордоном вимушено перебувають 8 млн українців – більше, ніж офіційно заявлялося раніше.

Нагадаємо, два тижні тому «Главком» повідомляв, що Євросоюз розпочав обговорення можливих змін правил тимчасового захисту для частини українців. Тоді спеціальна представниця ЄС Ільва Йоганссон назвала нинішній механізм автоматичного захисту для чоловіків «суперечливим сигналом» на тлі підтримки Києва у війні з Росією.

Читайте також:

Теги: міністр Єврокомісія переселенці документи притулок Андрій Сибіга

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Елеватор «Волиця-Агро» на Київщині
Позови на сотні мільйонів гривень. Потерпілі від махінацій фірми, близької до ексміністра, пішли в суди
4 травня, 14:00
Судно на шляху до єгипетського порту
Росія вивезла майже 27 тис. тонн зерна: Україна звернулась до Єгипту
5 травня, 15:17
Умови угоди передбачають 10-річну відстрочку виплати основного капіталу
Польща перша в ЄС підписала угоду у межах програми переозброєння SAFE
8 травня, 18:19
Хоча документи пройшли перевірку з міркувань безпеки, багато матеріалів ще потребують ретельного наукового аналізу для розв’язання виявлених аномалій
Пентагон почав розсекречення документів про НЛО та прибульців
8 травня, 18:57
Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив про рекордні витрати України на оборону
Сибіга озвучив щоденну вартість війни для України
13 травня, 09:54
На думку міністра, партнери мають усі інструменти для тиску на агресора, але досі не застосовують їх сповна
Сибіга звернувся до партнерів: попередьте Москву про ціну удару «Орєшником»
24 травня, 00:03
Попит на житло за сертифікатами зростає у Києві
Мінрозвитку назвало регіони, де покупці найбільше бронюють житло за програмою компенсацій
24 травня, 21:15
Рівень виплат у ДСНС залежить від звання, посади, вислуги років, а також від кількості днів, коли рятувальник залучався до ліквідації надзвичайних подій
Представник ДСНС розказав, скільки заробляє рятувальник, який гасить пожежі
30 травня, 20:15
Усі четверо посадовців були одягнуте в чорне
Фото дня: люди в чорному. Президент зібрав маленьку нараду на природі
30 травня, 20:58

Соціум

ЄС розглядає виключення українських чоловіків з тимчасового захисту
ЄС розглядає виключення українських чоловіків з тимчасового захисту
Зеленський повідомив про серйозні проблеми Росії з паливом
Зеленський повідомив про серйозні проблеми Росії з паливом
Економічний тиск змусив Іран шукати компроміс із Вашингтоном
Економічний тиск змусив Іран шукати компроміс із Вашингтоном
Росія стрімко втрачає родючі землі: деталі від розвідки
Росія стрімко втрачає родючі землі: деталі від розвідки
РФ засудила двох полонених «азовців» до 19 та 20 років колонії
РФ засудила двох полонених «азовців» до 19 та 20 років колонії
Росія націлилася на новий фронт. Під загрозою опинився Лондон
Росія націлилася на новий фронт. Під загрозою опинився Лондон

Новини

«Він ніякий не диктатор». Лукашенко розсипався в компліментах Кім Чен Ину
Сьогодні, 14:59
Світова криза чіпів знизила попит на смартфони
Сьогодні, 13:48
«Ви прийдете наступного понеділка?» У центрі Стокгольма чотири роки поспіль збираються люди на підтримку України
Сьогодні, 12:58
Люблін зняв прапор України з будівлі ратуші: у чому причина
Сьогодні, 12:49
На Мальті вибухнув завод з виробництва феєрверків (відео)
Сьогодні, 12:06
«Подбай про моїх людей». Ахметов розповів про розмову з Редісом за кілька хвилин до виходу з Азовсталі
Сьогодні, 09:22

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua