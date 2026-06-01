ЄС розглядає виключення українських чоловіків з тимчасового захисту

Euractiv: 4 червня міністри ЄС обговорять долю захисту для українців після березня 2027 року

Частина країн Євросоюзу пропонує виключити чоловіків призовного віку з майбутнього механізму тимчасового захисту для українців – але лише для нових заявників, а не для тих, хто вже має цей статус. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euractiv, який оприлюднив внутрішні документи Ради ЄС.

Що пропонують країни ЄС

Директива про тимчасовий захист запрацювала після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Вона дозволяє українцям легально проживати та працювати в країнах ЄС без стандартної процедури отримання притулку. Наразі дія директиви продовжена до березня 2027 року.

Під час внутрішніх обговорень окремі держави-члени запропонували обмежити перелік тих, хто зможе претендувати на цей статус у майбутньому. Зокрема, йдеться про чоловіків призовного віку та осіб, які залишили Україну з порушенням встановлених правил. Такі зміни пропонують застосовувати лише до нових заявників – тих, хто звертатиметься за захистом після ухвалення відповідних рішень.

Деякі уряди країн ЄС висловили занепокоєння тим, що серед новоприбулих українців зростає частка чоловіків призовного віку. Частина держав вважає, що перегляд правил відповідатиме інтересам України – як у контексті протидії російській агресії, так і задля майбутньої відбудови.

Що кажуть у Єврокомісії

Речник Єврокомісії Маркус Ламмерт підтвердив, що 4 червня міністри внутрішніх справ країн ЄС обговорять майбутнє захисту для українців.

«Наша підтримка України є непохитною. Протягом останніх років ЄС надав притулок приблизно чотирьом мільйонам біженців відповідно до Директиви про тимчасовий захист. Ми проводимо консультації з державами-членами щодо можливих наступних кроків після завершення чинного режиму», – зазначив Ламмерт.

За даними джерел, обізнаних із перебігом переговорів, цього тижня жодних рішень щодо змін або продовження механізму ухвалювати не планують. Нинішня дискусія має на меті оцінити майбутнє системи та напрацювати політичні рекомендації, після чого Єврокомісія може представити офіційні пропозиції.

Як окремі країни вже змінюють правила

Кілька держав не чекають загальноєвропійських рішень і вже переглядають умови для українських біженців. Наприкінці травня уряд Чехії підтримав зміни до законодавства щодо посилення умов перебування та отримання гуманітарної допомоги для частини громадян з тимчасовим захистом. Ірландія від серпня планує поступово згорнути програму безкоштовного розміщення українців у готелях та інших комерційних об'єктах, що зачепить близько 16 тис. осіб.

Наприкінці травня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що за кордоном вимушено перебувають 8 млн українців – більше, ніж офіційно заявлялося раніше.

Нагадаємо, два тижні тому «Главком» повідомляв, що Євросоюз розпочав обговорення можливих змін правил тимчасового захисту для частини українців. Тоді спеціальна представниця ЄС Ільва Йоганссон назвала нинішній механізм автоматичного захисту для чоловіків «суперечливим сигналом» на тлі підтримки Києва у війні з Росією.