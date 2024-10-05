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Росія планує набрати в армію ще майже чверть мільйона контрактників

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Росія планує набрати в армію ще майже чверть мільйона контрактників
фото з відкритих джерел

Росія планує набрати на контракт щонайменше 225 тис. осіб.

Росія планує набрати на військову службу за контрактом щонайменше 225 тис. осіб протягом наступних трьох років. Про це свідчить проєкт видатків бюджету на 2025-2027 роки, в якому на одноразові виплати за укладення контракту з Міноборони закладено 90 млрд рублів, по 30 млрд рублів щорічно. Про це повідомляє Important News.

Наразі одноразова федеральна виплата за укладення контракту становить 400 тис. рублів. Якщо ця сума не зміниться, то закладених коштів вистачить на 225 тис. контрактників. Однак, якщо виплати зменшаться до 195 тис. рублів, як було раніше, то кількість новобранців може зрости до 461,5 тисячі осіб.

Цікаво, що за перше півріччя 2024 року влада РФ вже витратила на одноразові виплати новим контрактникам понад 32 млрд рублів, що перевищує суму, закладену в бюджеті на весь наступний рік. Це може свідчити про те, що запланована в бюджеті сума на залучення контрактників може збільшитися.

Масштабне поповнення армії контрактниками може бути пов'язане з продовженням війни в Україні та значними втратами, які несуть російські війська.

Нагадаємо, російське командування заборонило росіянам пересуватися на техніці.

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Теги: росія Міноборони влада

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