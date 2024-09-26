Сексуальне насильство на війні: за допомогою звернулося більше чоловіків, ніж жінок

Після скоєних в Україні злочинів, Росію треба внести до «чорного списку» країн відповідно до процедури подання доповіді Генеральним секретарем ООН щодо протидії сексуальному насильству в конфліктах

Факт, який «ламає уявлення», що сексуальне насильство, повʼязане з «конфліктом», стосується лише жінок

Сексуальне насильство, повʼязане з війною стосується не лише жінок. До проєкту з проміжних репарацій звернулося більше постраждалих чоловіків, ніж жінок, розповіла урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко.

За її словами, цей факт «ламає уявлення», що сексуальне насильство, повʼязане з «конфліктом», стосується лише жінок. Водночас точної кількості тих, хто звернувся по компенсації, посадовиця не назвала.

Крім цього, Левченко також вважає, що після скоєних в Україні злочинів, Росію треба внести до «чорного списку» країн відповідно до процедури подання доповіді Генеральним секретарем ООН щодо протидії сексуальному насильству в конфліктах.

«Є чорний список країн, які не можуть використовувати свій контингент для проведення миротворчих операцій в будь-якій точці земної кулі. А сьогодні Росія є частиною цих «миротворчих процесів». Тож для цього потрібна адвокація, потрібне розуміння, як ми можемо працювати з міжнародними партнерами, і на двосторонньому рівні, і українське суспільство також має бути свідомим того, що це потрібно зробити та підтримувати такі зусилля», – пояснила посадовиця.

Вона також висловилася щодо законопроєкту «Про статус осіб, постраждалих від сексуального насильства, пов’язаного зі збройною агресією РФ проти України, та невідкладні проміжні репарації». Посадовиця закликала якнайшвидше ухвалити його та привітала, що напередодні парламентський комітет рекомендував Раді ухвалити документ.