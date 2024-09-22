Росія шпигує за США з Мексики – NBC News

Російські спецслужби нарощують свою присутність у Мексиці для проведення шпигунських операцій, спрямованих проти Сполучених Штатів.

За інформацією офіційних осіб США та колишніх офіцерів розвідки, Росія значно збільшила кількість співробітників у своєму посольстві в Мексиці, попри обмежені торговельні зв'язки з країною. Це викликає занепокоєння у Вашингтоні, оскільки вважається, що таке нарощування спрямоване на посилення розвідувальних операцій Кремля проти США та його пропагандистських зусиль. Про це повідомляє NBC News.

Адміністрація Байдена вже порушила це питання перед мексиканським урядом. Директор ЦРУ Вільям Бернс також підтвердив, що його відомство «гостро зосереджене» на цій проблемі. За його словами, розширення присутності Росії в Мексиці частково є наслідком вислання російських шпигунів з інших країн після початку війни в Україні.

Дії Росії в Мексиці відображають більш агресивну позицію її розвідувальних служб, які прагнуть замовкнути критиків за кордоном, підірвати підтримку України та послабити західні демократії. Це включає диверсії, плани вбивств, кібератаки та кампанії з дезінформації.

Мексика, на відміну від США, пропонує Росії зручне місце з меншим ризиком для нагляду за агентами в США та проведення інших операцій. Російські шпигуни можуть використовувати близькість Мексики для підтримки як американських агентів, так і російських офіцерів, які працюють під «глибоким прикриттям» у США.

Крім того, російська розвідка може скористатися близькістю Мексики, щоб націлитися на політичних ворогів Путіна всередині США або готувати диверсійні операції на випадок війни.

Нагадаємо, Росія відмовилася брати участь у другому Саміті миру.