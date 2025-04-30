Стало відомо, скільки солдатів Північної Кореї убито на війні проти Україні – медіа

Комітету з питань розвідки Південної Кореї: На фронт було відправлено близько 15 тис. солдатів КНДР

У боях проти України загинули близько 600 військовослужбовців з Північної Кореї, які воювали на боці російської армії. Як передає «Главком», про це у середу, 30 квітня, повідомили південнокорейські парламентарі з посиланням на дані розвідки, пише Reuters.

«На цей момент втрати серед північнокорейських військ оцінюються приблизно у 4700 осіб, зокрема близько 600 загиблих», – повідомив журналістам депутат Лі Сонг Квун, член парламентського комітету з питань розвідки, після брифінгу розвідувального агентства країни.

Загалом, за їх даними, на фронт було відправлено близько 15 тис. солдатів.

Нагадаємо, 26 квітня Росія заявила про нібито повне витіснення українських сил із Курської області. Того ж дня вона вперше офіційно визнала участь північнокорейських військ у війні проти України. Представниця МЗС Росії Марія Захарова запевнила, що «Росія ніколи не забуде друзів з КНДР».

Міноборони РФ вперше показало відео корейців, які воюють проти України.

Після цих заяв Кремля у Пхеньяні також вирішили не залишатися осторонь. 28 квітня Північна Корея офіційно підтвердила відправлення своїх військових для підтримки Росії.

Згодом Кім Чен Ин назвав «героями» корейців, які воювали за РФ, і дав обіцянку.

Водночас Державний департамент США заявив, що «стурбований» безпосередньою участю Північної Кореї у війні Росії проти України і наголосив, що розгортання військової присутності Пхеньяна має бути припинено.

До слова, станом на початок 2025 року щонайменше 742 громадянина Білорусі стали найманцями в російській армії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані проєкту «Хочу жити».

Зазначається, що серед громадян Білорусі є ті, хто має також російський паспорт і не вважається «легіонером», тому реальна кількість білорусів, які воюють проти України, може бути ще більшою.