Росія відмовляється лікувати «добровольців Донбасу»

У 2014 році на Донбасі створено збройні формування бойовиків

Підтверджено значні втрати окупантів, які брали участь у штурмі Авдіївки

Серед підрозділів так званого союзу добровольців Донбасу, які воюють проти України у складі окупаційних військ Росії, зафіксовано значні втрати. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 17 вересня.

Поранених представників батальйону зазначеного незаконного збройного формування, які брали участь у штурмі населеного пункту Авдіївка, було евакуйовано до Ростова-на-Дону. Проте, їм було відмовлено в наданні медичної допомоги у шпиталі, тому що вони не мають статусу регулярного військового формування.

Як повідомлялося, противник намагається приховати масові втрати після вогневого ураження, завданого Силами оборони по місцях зосередження російських військ. В результаті ефективних високоточних ударів трупи російських солдатів вивозили у переповнених вантажівках.

Триває 206-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні тимчасово захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування військ на окремих напрямках, вводить резерви та веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника, завдавши йому втрат, в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Авдіївка, Миколаївка Друга та Новомихайлівка.