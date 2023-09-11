Чи підтримують росіяни свою армію: несподівані результати опитування

Опитування росіян свідчить, що 40% відчувають «втому від війни»

Підтримка війни серед російського суспільства повільно, але неухильно зменшується у міру того, як бойові дії затягуються, а кількість жертв збільшується. Про це свідчать дані опитування «Левада-Центру».

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Частка громадян, які «певно» підтримують дії армії в Україні, у серпні 2023 року скоротилася до мінімуму з початку вторгнення – 38%, показало опитування, проведене «Левада-Центром». У лютому 2022 року «певно так» питання про підтримку армії відповідали 48% респондентів, у березні того ж року – 52%. З того часу частка громадян, що безумовно підтримують збройні сили Росії, скоротилася на 14 процентних пунктів.

Загалом рівень підтримки дій російських збройних сил «залишається високим», констатують експерти «Левади». Ще 32% респондентів відповіли, що «швидше підтримують» армію. І хоча в сумі за армію 70% учасників дослідження, це також мінімум з перших днів війни: показники нижчі за соціологи фіксували лише в ході першого опитування, яке проводилося через три дні після початку вторгнення. Максимальна частка – 80% – була виявлена ​​у березні-2022.

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Найбільший рівень підтримки дій російських збройних сил в Україні характерний для найстаршої вікової групи (55 років і старше), де «безперечно підтримує» майже половина опитаних (47%), зазначають соціологи «Левади». Найменше схвалює дії армії молодь: у віковій групі 18–24 роки безумовну підтримку військовим висловили лише 28%.

Фіаско сценарію переможного бліцкригу, перша з 1940-х мобілізація та загроза її повторення все більше фруструють російське суспільство, випливає з опитування. Так, до рекорду зросла частка тих, хто «не зміг відповісти» на питання про підтримку армії та необхідність продовжувати війну: 10% і 12% відповідно.

«Виразно» за продовження бойових дій, за даними «Левади», у серпні висловилися лише 24%, що стало найнижчим значенням із мобілізаційної паніки минулої осені. Порівняно з травнем 2023 року частка радикальних прихильників війни скоротилася на 6 процентних пунктів.

Ще 14% респондентів «швидше за» продовження війни, тоді як 50% виступають за мирні переговори: 27% – «певне» обирають таку відповідь, 23% «швидше за».

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Серед прихильників продовження військових дій кожен третій (32%) пояснює свою думку тим, що «треба йти до кінця, не можна зупинятися на півдорозі», 16% – тим, що «фашизм має бути знищений, ще не всі націоналісти знищені». Серед прихильників мирних переговорів половина тих, хто відповів (52%), пояснюють свою позицію безліччю жертв, 40% кажуть, що відчувають «втому від війни». Проблеми в економіці причиною називають 6%, відсутність військових успіхів – 5%.