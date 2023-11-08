Росія знову палає: масштабна пожежа сталася в Бурятії (відео)

Пожежа на комбінаті гірничо-збагачувальному в РФ

За останні дні в Бурятії сталася друга масштабна пожежа

В Єравнинському районі Бурятії (Росія) сталася масштабна пожежа на гірничо-збагачувальному комбінаті «Озерний». Про це повідомив голова республіки Олексій Циденов.

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За його даними площа пожежі склала близько 500 кв. м.

На місці пожежі працюють 16 одиниць техніки.

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Наразі поширення вогню зупинено.

У гірничорудній компанії повідомили, що постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 7 листопада у Бурятії сталася масштабна пожежа у торговому центрі в Улан-Уде.