Росія знову палає: масштабна пожежа сталася в Бурятії (відео)
За останні дні в Бурятії сталася друга масштабна пожежа
В Єравнинському районі Бурятії (Росія) сталася масштабна пожежа на гірничо-збагачувальному комбінаті «Озерний». Про це повідомив голова республіки Олексій Циденов.
За його даними площа пожежі склала близько 500 кв. м.
На місці пожежі працюють 16 одиниць техніки.
Наразі поширення вогню зупинено.
У гірничорудній компанії повідомили, що постраждалих немає.
Нагадаємо, у ніч на 7 листопада у Бурятії сталася масштабна пожежа у торговому центрі в Улан-Уде.
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