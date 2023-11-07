У Бурятії РФ сталася масштабна пожежа у торговому центрі

За попередньою інформацією, постраждалих немає

У ніч на 7 листопада у Бурятії (РФ) під час пожежі в Улан-Уде впав дах торгового центру. Про це інформують росЗМІ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Повідомляється, що горить покрівля торгового центру площею 10 000 квадратних метрів.

Самостійно вийшли на вулицю шестеро людей до прибуття рятувальників. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Пожежу гасять 72 людини та 22 одиниці спецтехніки.

Раніше повідомлялося, що у російському Іжевську, столиці Удмуртії, спалахнув склад.

За попередніми даними, площа пожежі становить 3,8 тис. кв. м, повідомили у пресслужбі МНС Росії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, у ніч проти 29 жовтня у Краснодарському краї на нафтопереробному заводі пролунав вибух. В результаті виникла пожежа.

До слова, у російському місті Брянськ 12 жовтня, увечері пролунав сильний вибух. Як повідомили росЗМІ, після вибуху у місті спалахнула пожежа в районі м'ясокомбінату.

При цьому губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив про нібито атаку дрона на місто.