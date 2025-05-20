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«Є серйозна небезпека, і не лише для Енергодара». Експрацівник ЗАЕС пояснив, що росіяни коять на станції

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Є серйозна небезпека, і не лише для Енергодара». Експрацівник ЗАЕС пояснив, що росіяни коять на станції
Олег Дудар розповів, що Запорізька АЕС цікава тим, що має два ядерних об'єкти
фото: reuters

Олег Дудар: Люди, які приїхали на станцію з Росії, не здатні експлуатувати Запорізьку АЕС

Росіяни не можуть запустити захоплену ними Запорізьку АЕС, адже у них немає для цього ані необхідних знань, ані кваліфікованого персоналу. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив колишній керівник експлуатаційного підрозділу Запорізької АЕС Олег Дудар.

«Згідно з чинними положеннями з ядерної безпеки, на робочій зміні на кожному блочному щиті керування АЕС повинно бути не менше двох ліцензованих працівників. Але на станції, де раніше працювало 200 ліцензованих осіб, за моїми підрахунками, залишилось десь 30 таких фахівців, тобто 15% від необхідного. Звісно, що безпечно експлуатувати станцію неможливо», – пояснив Дудар.

Після окупації росіяни завезли на ЗАЕС свій персонал, проте, за словами фахівця, це були люди, які їхали не працювати, а заробляти гроші. Дудар стверджує, що росіяни не розуміються на експлуатації українських атомних енергоблоків, навіть попри те, що у РФ є подібні, збудовані за тим самим проєктом ВВЕР-1000. Він зазначив, що з часу запуску таких блоків в Україні минуло понад 30 років, і за цей період наша сторона суттєво вдосконалила їхню роботу.

«Ми внесли дуже багато відмінностей з метою покращення роботи енергоблоків: там вже наша автоматизація, наша комп'ютеризація та багато іншого, завдяки чому вони тепер працюють на більш високому рівні, ніж в Росії. Адже ми маємо можливість купувати та встановлювати кращу західну техніку. У нас також є і власні розробки», – зауважив екскерівник експлуатаційного підрозділу ЗАЕС.

Дудар наголосив, що атомна енергетика України перебуває на передових позиціях. За його словами, росіяни не можуть керувати українськими енергоблоками.

«Якщо, не дай Боже, станеться якесь відхилення від нормального режиму експлуатації блока, вони не здатні ліквідувати будь-які відхилення, адже чинні аварійні інструкції написані українською мовою. У нас закладена зовсім інша ідеологія в аварійну документацію. Тому є дуже серйозна небезпека не лише для мешканців Енергодара, але й для всієї Європи», – сказав Олег Дудар.

Фахівець підкреслив, що Запорізька АЕС цікава тим, що має два ядерних об'єкти. На території станції з 2001 року працює сухе сховище для відпрацьованого ядерного палива, збудоване за технологією американської Duke Engineering.

«У сховищі розміщено дуже багато контейнерів з відпрацьованим ядерним паливом. Цей об’єкт також потребує кваліфікованого ліцензованого персоналу. Але у росіян такого немає, тож вони не знають, як до нього підбиратися. На цьому сховищі вони вже порушували багато правил безпеки. У мене дуже багато сумнівів, що вони здатні його експлуатувати», – додав Дудар.

Дудар підсумував: «Не можна звинувачувати всіх, хто зараз працює на ЗАЕС в тому, що вони колаборанти».

Нагадаємо, що Запорізька АЕС перебуває в надзвичайно вразливому стані: лише одна лінія живлення, знищена градирня, проблеми з охолодженням і деградоване обладнання після трьох років окупації. Про це попереджає ексглава Державної інспекції ядерного регулювання Григорій Плачков в інтерв’ю «Главкому».

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Теги: Енергодар росіяни Запорізька АЕС

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