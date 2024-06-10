Троє окупантів та пропагандист «Россия 24» підірвалися на міні в Шебекіно

Пропагандист потребуватиме операції після поранення

У російському місті Шебекіно, що розташоване біля кордону з Україною, четверо людей підірвалися на міні. Про це повідомив губернатор Білгородської області РФ В'ячеслав Гладков.

Так, на міні підірвалися троє «бійців самооборони» та один співробітник пропагандистського телеканалу «Россия-24».

Оператора в тяжкому стані доставили до Шебекінської лікарні, у нього осколкові поранення черевної порожнини та лівого плеча. Лікарі проводять йому операцію.

Одного росіянина із пораненнями кінцівок бригада швидкої допомоги доправила до лікарні №2 міста Бєлгорода. Ще двом надали медичну допомогу, подальше лікування вони отримуватимуть амбулаторно.

Нагадаємо, у селі Ракитне Білгородської області вирує масштабна пожежа. Як повідомляють у місцевих пабліках, виникла вона після вибуху під час ракетної небезпеки. У мережі пишуть, що був «приліт» по складу боєприпасів. На відео, що їх публікують жителі області, чутно детонацію.

Також повідомлялося, що російські літаки скинули чотири авіабомби на місто Шебекіно Білгородської області. Як зазначається, 17 травня в Шебекіно було знайдено три авіабомби. ФАБ-500 впала біля будинку на Ржевському шосе та не спричинила пошкоджень. Другу авіабомбу, ФАБ-250, було виявлено в передмісті Шебекіно та згодом нібито знищили. Ще одну ФАБ-500 виявили на вулиці Машинобудівників. Внаслідок її падіння був пошкоджений фасад будинку, паркан і вікна.