Чекав евакуації 21день: прикордонники взяли у полон пораненого окупанта

Підрозділ окупанта, за його словами, перетнув кордон України 10 травня на Харківщині

Російський окупант служив на посаді стрільця. Він розповів, що основна мотивація воювати проти України – це заробіток

Українські прикордонники під час штурму у Вовчанську, на Харківщині, взяли у полон пораненого російського окупанта. Той три тижні чекав, що його евакуюють «свої», але марно.

Відео взяття у полон опублікувала пресслужба Державної прикордонної служби України. Прикордонники розповіли, що полоненому 34 роки, він виявився уродженцем Тверської області Росії.

Повідомляється, що російський окупант служив на посаді стрільця. Він розповів, що основна мотивація воювати проти України – це заробіток.

Підрозділ окупанта, за його словами, перетнув кордон України 10 травня на Харківщині.

12 травня російський військовий отримав поранення від скиду з дрона. Товариші по службі кинули його в одній з будівель Вовчанська.

Прикордонників, які його виявили, окупант зустрів із піднятими руками. Він розповів, що його звуть Едік і що його кинули «свої».

«За цим будинком на мене скинув дрон. Мене поранило в руку наскрізь, у бочину, там ще уламок залишився. Мені сказали лишатися тут. Ну, я й думав, заберуть, чи що», – розповів окупант українським прикордонникам.

Держприкордонслужба зазначила, що під час штурмових дій прикордонники «Сталевого кордону» у Вовчанську відбили чотири ворожі вогневі позиції та знищили шістьох окупантів.

Як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, російські загарбники зосереджують основні зусилля на Курахівському, Покровському, Купʼянському, Харківському напрямках. Ситуація на лінії фронту залишається складною.

Нагадаємо, союзники дозволили українським військовим бити по позиціях РФ західною зброєю і ЗСУ вже завдали удару по ракетному комплексу росіян С-300, який розташований на території Білгородської області. Проте, як заявив науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Франц-Стефан Гаді, удари західними ракетами на ситуацію на Харківщині суттєво не вплинуть.

До слова, 24 лютого 2022 року росіяни стратили щонайменше 61 українського військовополоненого, про підозри повідомлено чотирьом окупанти, є один вирок. Про це розповів генпрокурор Андрій Костін. Він повідомив, що всі українські військові піддавались тортурам у полоні РФ – окупанти катують їх, утримують у нелюдських умовах, морять голодом, відмовляють у медичній допомозі, б’ють за українську мову та вдаються до інших способів фізичного насильства.