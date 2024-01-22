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Дуда повідомив, що врятує Європу від війни із Росією

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Дуда повідомив, що врятує Європу від війни із Росією
Дуда вважає, що Україна не може вступити до НАТО до завершення війни з Росією
фото з відкритих джерел

Анджей Дуда: «Якщо РФ виграє цю війну та нападе на іншу країну, це означало б ризик ще однієї великої війни в Європ»

У разі перемоги Росія плануватиме збройну агресію проти інших європейських країн. Допомога Україні з боку США – єдина надія уникнути спалаху великої війни в Європі. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю Fox News.

Він прокоментував запитання журналістки про важливість підтримки США в той час, коли Конгрес обговорює пакет заходів, необхідних для продовження допомоги Україні.

«Тепер, якщо РФ виграє цю війну та нападе на іншу країну, це означало б ризик ще однієї великої війни в Європі. Тож лише США можуть допомогти уникнути спалаху такої війни, надаючи підтримку Україні», – наголосив Дуда. 

Нагадаємо, раніше Дуда заявив, що Україна не може вступити до НАТО до завершення війни з Росією, проте розпочати процедуру можна було б вже зараз.

Він додав, що присутність України в НАТО також важлива для міцності всього Альянсу та безпеки Польщі. Польща, як і інші країни Заходу, закликала до подальшої підтримки України. Президент Польщі заявив, це ключове питання безпеки в Європі. «Якщо Росія в цій війні переможе, то буде продовжувати свою агресивну політику, а якщо буде продовжувати свою агресивну політику, то практично очевидно, що нападе знову й будемо мати чергову війну наслідком російської агресії», – уточнив Дуда.

Президент Польщі також запевнив, що Україна може бути спокійною щодо підтримки Польщі. За його словами, Варшава продовжить підтримувати зусилля Києва щодо відсічі російському загарбнику і вірить у те, що Україна переможе і буде вільною, незалежною і вічною державою. 

Теги: Анджей Дуда США Польща війна

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