Дуда повідомив, що врятує Європу від війни із Росією

Дуда вважає, що Україна не може вступити до НАТО до завершення війни з Росією

Анджей Дуда: «Якщо РФ виграє цю війну та нападе на іншу країну, це означало б ризик ще однієї великої війни в Європ»

У разі перемоги Росія плануватиме збройну агресію проти інших європейських країн. Допомога Україні з боку США – єдина надія уникнути спалаху великої війни в Європі. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю Fox News.

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Він прокоментував запитання журналістки про важливість підтримки США в той час, коли Конгрес обговорює пакет заходів, необхідних для продовження допомоги Україні.

«Тепер, якщо РФ виграє цю війну та нападе на іншу країну, це означало б ризик ще однієї великої війни в Європі. Тож лише США можуть допомогти уникнути спалаху такої війни, надаючи підтримку Україні», – наголосив Дуда.

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Нагадаємо, раніше Дуда заявив, що Україна не може вступити до НАТО до завершення війни з Росією, проте розпочати процедуру можна було б вже зараз.

Він додав, що присутність України в НАТО також важлива для міцності всього Альянсу та безпеки Польщі. Польща, як і інші країни Заходу, закликала до подальшої підтримки України. Президент Польщі заявив, це ключове питання безпеки в Європі. «Якщо Росія в цій війні переможе, то буде продовжувати свою агресивну політику, а якщо буде продовжувати свою агресивну політику, то практично очевидно, що нападе знову й будемо мати чергову війну наслідком російської агресії», – уточнив Дуда.

Президент Польщі також запевнив, що Україна може бути спокійною щодо підтримки Польщі. За його словами, Варшава продовжить підтримувати зусилля Києва щодо відсічі російському загарбнику і вірить у те, що Україна переможе і буде вільною, незалежною і вічною державою.