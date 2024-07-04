Стало відомо, скількох «московських попів» вже обміняли на полонених українців

Митрополит УПЦ МП Іонафан під час зустрічі з патріархом Кирилом

Правоохоронці відкрили близько 70 кримінальних проваджень щодо представників Української православної церкви Московського патріархату, а також 16 щодо митрополитів

Україна обміняла щонайменше чотирьох священників Української православної церкви Московського патріархату на полонених з початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє рух «Чесно».

Зазначається, що офіційних даних про це немає, проте є інформація про обмін з відкритих джерел. Водночас правоохоронці відкрили близько 70 кримінальних проваджень щодо представників Української православної церкви Московського патріархату, а також 16 щодо митрополитів. Серед злочинів – 20 фактів держзради та колабораціонізму. 26 повідомили про підозру, а ще 19 отримали судові вироки.

У червні очільника Тульчинської єпархії Української православної церкви Московського патріархату Іонофана Анатолія Єлецьких обміняли на кількох українських полонених. До того він відмовлявся від обміну.

За інформацією ЗМІ, патріарх Російської православної церкви Кирил Гундяєва надіслав офіційне звернення на його обмін. При зустрічі він нагородив Іонофана. У 2023 році суд визнав його винним у посяганні на територіальну цілісність. Того ж року президент України припинив його громадянство.

Аналогічно настоятеля Георгіївського храму УПЦ (МП) міста Ямпіль Сумської області Миколу Закройця звільнили від покарання через рішення суду про його передачу для обміну як військовополоненого. Закроєць погодився на співпрацю зі співробітником ФСБ, оскільки мав проросійські погляди.

Також обміняли настоятеля храму Святителя Іоанна Милостивого Дніпропетровської єпархії УПЦ (МП) Олександра Лунєгова, якого засудили за виправдання збройної агресії РФ.

Такі обміни відбуваються не вперше. У 2023 році обміняли засудженого за держзраду настоятеля Лисичанського Свято-Тихвінського храму УПЦ (МП) Андрія Павленка на 28 українських військовослужбовців.

Деякі священники Української православної церкви Московського патріархату тікають до Росії після початку повномасштабного вторгнення. Наприклад, так зробив митрополит Роменський і Буринський Олексій Маслєнніков, який під час літургії вихваляв рішення Путіна щодо проведення мобілізації у РФ. Він спільно з представниками РПЦ благословляв російських військових.

Нагадаємо, що Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді підтримати у другому читанні та в цілому законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних із країною-агресором РФ (№8371).

Результати голосування за законопроєкт №8371 інфографіка руху «Чесно»

Наразі надано порівняльну таблицю проєкту на друге читання.

Нагадаємо, митрополита УПЦ МП Іонафана, який отримав п'ять років за ґратами за виправдовування російської агресії, обміняли на військовополонених українців і він вже встиг зустрітися у Москві з патріархом Кирилом, який усіляко підтримує і заохочує агресію РФ проти України. Про це стало відомо з публікації на сайті Російської православної церкви.

До слова, спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що у парламенті відбувається збір підписів щодо закону про заборону московського патріархату.

Читайте також: