УПЦ МП не має права перебувати на території Єлецького монастиря: рішення апеляційного суду

Постановою Північного апеляційного господарського суду у справі від 04. 07. 2024 позов Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній» задоволено в повному обсязі

Північний апеляційний господарський суд підтвердив, що управління Чернігівської єпархії Української православної церкви не має правових підстав перебувати на території Єлецького монастиря. Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

«Постановою Північного апеляційного господарського суду у справі від 04. 07. 2024 позов Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній» задоволено в повному обсязі. Також було скасовано рішення господарського суду Чернігівської області від 15. 01. 2024 у справі за позовом заповідника до управління Чернігівської єпархії УПЦ про зобов’язання повернути майно та усунути перешкоди у користуванні майном шляхом виселення (комплекс споруд Єлецького монастиря)», – ідеться в повідомленні.

У цій справі третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні заповідника «Чернігів стародавній» було Міністерство культури та інформаційної політики України. На стороні управління єпархії УПЦ третьою особою був Свято-Успенський Єлецький жіночий монастир Чернігівської єпархії УПЦ.

Єлецький Успенський монастир – пам’ятка архітектури національного значення. Міститься на Єлецькій горі правого берега Десни, на захід від давньоруського дитинця міста Чернігова. Монастирський ансамбль є однією з провідних містобудівних домінант Чернігова.

Як підкреслили в МКІП, таким чином суд підтвердив, що управління Чернігівської єпархії УПЦ не має правових підстав перебувати на території Єлецького монастиря.

Нагадаємо, 34-річний отець Василь Ковташ, який майже 10 років правив служби в Московській церкві, перейшов до Православної церкви України. Каже, вирішив це зробити, бо за час служби в УПЦ бачив російські наративи. Раніше батьки Василя були прихожанами церкви Київського патріархату, а він вчився у духовній семінарії Києво-Печерської лаври підпорядкованій УПЦ (в єдності з МП), повідомляє «Суспільне».

До слова, у церковних лавках УПЦ (МП) поширювалася проросійська література, яка пропагувала релігійну нетерпимість та виправдовували війну РФ проти України. Власники крамниць оптом замовляли пропагандистську літературу в типографії на Тернопільщині. Про це повідомляє Служба безпеки України. Як зазначається, партії ворожих примірників виявлено в Ужгороді, Житомирі, Миколаєві та Києві на території однієї з мереж церковних лавок УПЦ (МП).