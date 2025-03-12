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Шведський експосадовець став фігурантом справи про ймовірне шпигунство

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Шведський експосадовець став фігурантом справи про ймовірне шпигунство
Генрік Ландергольм є другом дитинства прем'єр-міністра Швеції
фото: SOPA Images

Чиновник кілька разів демонстрував дивну забудькуватість

Колишній радник з питань національної безпеки Швеції Генрік Ландергольм отримав звинувачення в недбалому поводженні із секретною інформацією. Справа стосується 2023 року, коли посадовець залишив секретні документи в незамкненому сейфі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Dagens Nyheter.

Як зауважує видання, у відкритому сейфі Ландергольм залишив стос документів «завтовшки приблизно два сантиметри». Сам він стверджував, що відразу ж повідомив про це у відділ безпеки урядових установ, однак подальше розслідування свідчить, що документи залишалися в будівлі навчального центру протягом двох ночей. Після цього працівники центру повідомили про те, що Ландергольм забув «багато паперів», і по документи їздив на таксі секретар департаменту. Минуло ще кілька днів, і лише тоді відділ безпеки урядових установ почав розбиратися в тому, що сталося.

Згідно зі звинуваченнями проти Ландергольма, забуті ним документи «мали секретний характер, розкриття яких іноземним державам може завдати шкоди безпеці Швеції». Крім того, прибиральниця, яка їх знайшла, може бути «пов’язана з насильницьким екстремістським середовищем».

Наразі жінка перебуває в Грузії. Як дізналися слідчі, за кілька місяців після інциденту в навчальному центрі вона з невідомих причин отримала 15 тис. шведських крон від громадянина Росії, пов’язаного з керівництвом ісламістського середовища.

Генрік Ландергольм і раніше потрапляв у подібні інциденти – наприклад, залишав на різних локаціях свій мобільний телефон і ноутбук. Наприкінці січня цього року він пішов у відставку, але це вплинуло і на шведського прем’єр-міністра Ульфа Крістерссона – саме він найняв на роботу Ландергольма, з яким товаришує з дитинства.

«Главком» повідомляв, що у Великій Британії Суд визнав винними трьох громадян Болгарії, звинувачених у шпигунстві на користь Росії.

Також стало відомо, що китайські науковці створили найпотужнішу у світі камеру на основі лазера для стеження за іноземними військовими супутниками. Ця камера є здатною з орбіти розрізняти обличчя людей Землі.

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Теги: росія документи уряд Швеція

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