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Британські ВМС прийняли китів за російські шпигунські пристрої

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Британські ВМС прийняли китів за російські шпигунські пристрої
Китові шалості помилково прийняли за ворожі підводні лодки чи дрони
фото із відкритих джерел

Начальники ВМС побоювалися, що «підозрілі звуки» були російськими дронами, націленими на атомні підводні підводні кораблі Великої Британії

Британські Військово-морські сили (ВМС) зафіксували два таємничі звуки в океані, почалися пошуки російських дронів біля узбережжя Шотландії. Однак те, що моряки прийняли за шпигунську атаку, виявилося газовиділенням кита. Про це пише газета The Sun.

Двічі сенсори флоту реєстрували передбачувану атаку, після чого район обстежили щодо ворожої активності. Існувало занепокоєння, що російський безпілотник міг скинути пристрій для прослуховування на морське дно між островом Расей і Епплкросс на північному заході Шотландії.

«Ми проаналізували звуки і тепер вважаємо, що це був морський ссавець. Кит», – зрештою уточнив представник флоту в інтерв'ю британській газеті.

Спочатку аналітики припустили, що шум був спричинений діями людини. Було висунуто гіпотезу, що росіяни намагаються записати акустичні сигнатури підводних човнів, щоб легше було їх відстежувати та створювати загрозу для екіпажів. Підозра виникла через те, що раніше в цьому районі спостерігали два цивільні судна, оснащені підводними роботами, що працюють у каналі глибиною 300 м.

Кити і раніше помилково приймались за ворожі підводні човни. Рибалки виявили «шпигунського кита» кілька років тому біля узбережжя Норвегії. Місцеві жителі назвали його Хвальдиміром – словотвором від норвезького «hval» (кит) та російського імені «Володимир». Пізніше знаменитого білого кита було знайдено мертвим біля узбережжя Норвегії. Вперше Хвальдіміра помітили поблизу російсько-норвезького морського кордону. Кит був обладнаний камерою.

До слова, Мексика стала прихистком для численних російських агентів. Водночас посольство РФ в цій країні є одним із найбільших у світі. Про це посол України в Мексиці Оксана Драмарецька розповіла в інтерв'ю «Главкому».

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Теги: шпигун військові Велика Британія прослуховування безпілотник море росіяни підозра

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