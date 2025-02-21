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Китай створив найпотужнішу у світі шпигунську камеру

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Китай створив найпотужнішу у світі шпигунську камеру
Лазерна система відкриває Китаю нові можливості військової розвідки
фото: www.scmp.com

У Китаї науковці розробили камеру, здатну з орбіти розрізняти обличчя людей Землі

У Китаї створено найпотужнішу у світі камеру на основі лазера для стеження за іноземними військовими супутниками. Про це пише «Главком» із посиланням на South China Morning Post.

Китайські вчені досягли кількісного стрибка в технології оптичного зображення за допомогою потужного лазера, який міг би змінити глобальні стандарти спостереження, потенційно дозволивши Пекіну ретельно досліджувати іноземні військові супутники з неперевершеною точністю або розрізняти деталі приміром людське обличчя, з низької навколоземної орбіти.

Камеру розробили в Інституті досліджень аерокосмічної інформації Академії наук КНР. У ході випробувань, проведених на озері Цінхай, було зроблено кілька знімків із точністю до міліметра з відстані понад 100 км. Раніше такі результати вважалися неможливими.

Лазер широкого профілю, об'єднаний із системою цифрової обробки отриманих камерою даних у реальному часі, дозволяє розглянути деталі розміром до 1,7 мм у поперечнику та визначити відстань до об'єктів з точністю до 15,6 мм. Це приблизно в 100 разів краще, ніж у лінзових телескопів та камер.

За словами експертів, з допомогою нової камери можна прочитати серійний номер космічного супутника. Якщо камера буде розміщена на низькій навколоземній орбіті, вона дозволить розглянути обличчя людини.

Раніше технологічний прорив, який може назавжди змінити ринок акумуляторів, представив сінгапурський стартап Flint. Компанія розробила паперові батареї, які обіцяють стати дешевшою, безпечнішою та екологічнішою альтернативою літій-іонним акумуляторам.

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Теги: Китай шпигун військові технології наука відео вчені

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