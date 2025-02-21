Китай створив найпотужнішу у світі шпигунську камеру

У Китаї науковці розробили камеру, здатну з орбіти розрізняти обличчя людей Землі

У Китаї створено найпотужнішу у світі камеру на основі лазера для стеження за іноземними військовими супутниками. Про це пише «Главком» із посиланням на South China Morning Post.

Китайські вчені досягли кількісного стрибка в технології оптичного зображення за допомогою потужного лазера, який міг би змінити глобальні стандарти спостереження, потенційно дозволивши Пекіну ретельно досліджувати іноземні військові супутники з неперевершеною точністю або розрізняти деталі приміром людське обличчя, з низької навколоземної орбіти.

Камеру розробили в Інституті досліджень аерокосмічної інформації Академії наук КНР. У ході випробувань, проведених на озері Цінхай, було зроблено кілька знімків із точністю до міліметра з відстані понад 100 км. Раніше такі результати вважалися неможливими.

Лазер широкого профілю, об'єднаний із системою цифрової обробки отриманих камерою даних у реальному часі, дозволяє розглянути деталі розміром до 1,7 мм у поперечнику та визначити відстань до об'єктів з точністю до 15,6 мм. Це приблизно в 100 разів краще, ніж у лінзових телескопів та камер.

За словами експертів, з допомогою нової камери можна прочитати серійний номер космічного супутника. Якщо камера буде розміщена на низькій навколоземній орбіті, вона дозволить розглянути обличчя людини.

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