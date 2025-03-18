Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Треба забути слова «наступальна операція». Порошенко зробив несподівану заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Треба забути слова «наступальна операція». Порошенко зробив несподівану заяву
Політик вважає, що фортифікаційні споруди та мінування території зможуть зупинити росіян
фото: Facebook/Петро Порошенко

За словами експрезидента, українській армії бракує людей для проведення штурмових дій

П'ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко заявив, що Україні потрібно забути слова «наступальна операція». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю експрезидента Bild.

За словами політика, пріоритетом зараз має бути оборона, а не наступ. Водночас він вважає, що для оборони Україні вистачає особового складу.

«У нас бракує людей для штурмових дій на лінії фронту. Нам потрібно будувати укріплення. Нам потрібно подбати про життя кожного окремого солдата. Треба забути слова «наступальна операція», – сказав він. 

На думку експрезидента, «захист території – це головне». 

«Застосування фортифікаційних споруд, мінних полів і найсучасніших засобів протиповітряної оборони проти керованих бомб. Усі ці заходи можуть зупинити Росію і змусити її заплатити вищу ціну», – вважає депутат. 

Раніше Politico із посиланням на власні джерела написало, що четверо високопосадовців з оточення президента США Дональда Трампа провели таємні переговори з представниками української опозиції.

За інформацією видання, представники команди Дональда Трампа провели переговори з Юлією Тимошенко та високопоставленими членами партії «Європейська Солідарність». За даними ЗМІ, переговори були зосереджені на тому, чи може Україна провести швидкі президентські вибори.

Згодом експрезидент України, народний депутат Петро Порошенко та народна депутатка й лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко відреагували на публікацію Politico.

Порошенко підтвердив, що його команда працює з американськими партнерами, маючи на меті «збереження двопартійної підтримки України». За його словами, він завжди був і є категорично проти виборів під час війни.

Юлія Тимошенко також не лишилася осторонь, але була більш лаконічною у висловлюваннях. Вона погодилася зі словами Зеленського, що Україна «готова до переговорів щодо завершення війни під сильним лідерством президента Трампа».

До слова, спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що йому невідомо про будь-які розмови адміністрації США з представниками української опозиції.

Читайте також:

Теги: Петро Порошенко наступ контрнаступ війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Круїзи піж СЩА та Канадою опинились у центрі скандалу
Круїзні лайнери під заборону? Канада отримала нову загрозу від США
Вчора, 15:10
Міністр закордонних справ Сербії Марко Джурич зробив заяву про резолюцію ООН щодо України
Сербія відкликала підтримку резолюції ООН щодо засудження агресії РФ
12 березня, 18:19
За словами військових, складним для імплементації може бути не так припинення вогню, як процес розведення військ
Припинення війни: як це може бути і що каже світовий досвід?
11 березня, 13:53
Трамп змінив риторику: заявив, що Росія «не має карт» для ведення переговорів
Трамп змінив риторику: заявив, що Росія «не має карт» для ведення переговорів
10 березня, 20:33
Локалізовано пожежу у 20 квартирах
Атака на Добропілля: щонайменше 11 загиблих та десятки поранених (фото)
8 березня, 07:02
Метінвест обіцяє вкласти в екологічну модернізацію своїх підприємств в Україні 8 млрд євро
Метінвест обіцяє вкласти в екологічну модернізацію своїх підприємств в Україні 8 млрд євро
3 березня, 11:55
Ворог намагається вплинути на логістику Сил оборони
Окупанти прорвали кордон на Сумщині? Заява Центру протидії дезінформації
28 лютого, 12:47
Якщо порушник добровільно не сплатить штраф, то до нього може бути застосовано стягнення у подвійному розмірі
Безробітний у формі поліції «жартував» на заправці. Суд застосував суворе покарання
25 лютого, 10:14
Буданов заявив, що КНДР планує передати РФ ракети
Скільки ракет KN-23 планує передати КНДР Росії у 2025 році? Відповідь розвідки
23 лютого, 16:08

Політика

Зеленський прилетів у Фінляндію
Зеленський прилетів у Фінляндію
Що робити, якщо Путін відмовиться припиняти вогонь? Порошенко назвав план «Б»
Що робити, якщо Путін відмовиться припиняти вогонь? Порошенко назвав план «Б»
«Треба забути слова «наступальна операція». Порошенко зробив несподівану заяву
«Треба забути слова «наступальна операція». Порошенко зробив несподівану заяву
Міноборони роз’яснило, як розпочати службу за контрактом «18-24»
Міноборони роз’яснило, як розпочати службу за контрактом «18-24»
Вища рада правосуддя звільнила ексочільника ОАСК Павла Вовка
Вища рада правосуддя звільнила ексочільника ОАСК Павла Вовка
Уряд погодив звільнення голови Покровської районної адміністрації Замотаєва
Уряд погодив звільнення голови Покровської районної адміністрації Замотаєва

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
188K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 березня: ситуація на фронті
66K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 березня 2025
30K
Нацгвардійці взяли в полон «непростого солдата»: деталі від захисників
13K
Найменшому завербованому ФСБ – 12 років. Зверніть увагу на своїх дітей!
12K
Командування відводить бійців ЗСУ з однієї з ділянок фронту на Донеччині
11K
Система Наполеона. ЗСУ переходять на корпусну систему: що це означає

Новини

Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
Сьогодні, 09:23
18 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:05
Новий рік під пальмами? Метеорологиня розповіла, як зміняться зими в Україні
Вчора, 11:07
17 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 березня, 00:01
Телеексперт з квартирних афер потрапив під суд... за квартирне шахрайство
15 березня, 11:37

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua