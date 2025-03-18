«Треба забути слова «наступальна операція». Порошенко зробив несподівану заяву

За словами експрезидента, українській армії бракує людей для проведення штурмових дій

П'ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко заявив, що Україні потрібно забути слова «наступальна операція». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю експрезидента Bild.

За словами політика, пріоритетом зараз має бути оборона, а не наступ. Водночас він вважає, що для оборони Україні вистачає особового складу.

«У нас бракує людей для штурмових дій на лінії фронту. Нам потрібно будувати укріплення. Нам потрібно подбати про життя кожного окремого солдата. Треба забути слова «наступальна операція», – сказав він.

На думку експрезидента, «захист території – це головне».

«Застосування фортифікаційних споруд, мінних полів і найсучасніших засобів протиповітряної оборони проти керованих бомб. Усі ці заходи можуть зупинити Росію і змусити її заплатити вищу ціну», – вважає депутат.

Раніше Politico із посиланням на власні джерела написало, що четверо високопосадовців з оточення президента США Дональда Трампа провели таємні переговори з представниками української опозиції.

За інформацією видання, представники команди Дональда Трампа провели переговори з Юлією Тимошенко та високопоставленими членами партії «Європейська Солідарність». За даними ЗМІ, переговори були зосереджені на тому, чи може Україна провести швидкі президентські вибори.

Згодом експрезидент України, народний депутат Петро Порошенко та народна депутатка й лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко відреагували на публікацію Politico.

Порошенко підтвердив, що його команда працює з американськими партнерами, маючи на меті «збереження двопартійної підтримки України». За його словами, він завжди був і є категорично проти виборів під час війни.

Юлія Тимошенко також не лишилася осторонь, але була більш лаконічною у висловлюваннях. Вона погодилася зі словами Зеленського, що Україна «готова до переговорів щодо завершення війни під сильним лідерством президента Трампа».

До слова, спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що йому невідомо про будь-які розмови адміністрації США з представниками української опозиції.