Російський політик поскаржився, що на кордоні з Литвою у нього відібрали горілку

Політик лише в день інциденту дізнався за існування заборони на ввезення алкоголю до Литви і назвав її «цілком расистською»

«У мене відібрали пляшку горілки. Одну, єдину, про яку я повідомив»

Литовська митниця відібрала пляшку горілки у російського політика з партії «Яблуко» Сергія Ревенка. Він був настільки обурений діями митниці, що написав про це емоційний допис у соцмережах, передає «Главком».

«На кордоні з Литвою у мене відібрали пляшку горілки. Одну, єдину, про яку я і повідомив співробітника митниці», – написав Ревенко. За його словами, обличчя співробітниці митниці нібито «осяяло щастя» і вона попросила показати пляшку. Після огляду було оформлено відповідний акт.

Російський політик був також незадоволений тим, що литовські митники оформили акт литовською мовою. «Оформляємо акт! Литовською, не додатково іншою мовою ЄС, німецькою чи англійською, міжнародною», – заявив Ревенко.

Як відомо, заборону на ввезення будь-якого алкоголю до Литви з Росії та Білорусі було запроваджено у червні 2024 року. Крім алкоголю заборонено ввезення практично будь-якої провізії, якщо вона не використовується як їжа в дорозі. Політик лише згодом дізнався за існування такого закону і назвав його «цілком расистським».

Наприкінці допису він додав, що у світі «переважає правий дискурс, і коли прийде новий світ, він не буде найкращим в історії людства».

До слова, російський дрон «Гербера» під час російської атаки на Україну 10 липня впав у Литві. Так, Литва хоче залучити до охорони повітряного простору додаткові сили протиповітряної оборони після того, як безпілотник залетів на територію країни з Білорусі.