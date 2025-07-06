Президенти Литви і Німеччини обговорили підтримку України та тиск на Росію

Президенти Литви Гітанас Науседа (справа) і Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час зустрічі

Науседа зазначив, що обговорив з президентом Штайнмаєром тісну співпрацю Литви та Німеччини в галузі оборони

Президенти Литви і Німеччини Гітанас Науседа та Франк-Вальтер Штайнмаєр на спільній зустрічі обговорили підтримку України та тиск на Росію. Як інформує «Главком», про це президент Литви повідомив у соцмережі Х.

Науседа зазначив, що обговорив з президентом Штайнмаєром тісну співпрацю Литви та Німеччини в галузі оборони, підтримку України, тиск на Росію та стратегічні інвестиції у військову мобільність.

«Німеччина залишається ключовим союзником у гарантуванні безпеки, стійкості та миру в Європі», – сказав президент Литви.

Раніше міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що Вільнюс має намір обговорити з адміністрацією президента США Дональда Трампа рішення про призупинення поставок деяких видів озброєння в Україну.

Також Німеччина веде «інтенсивні переговори» зі Сполученими Штатами про забезпечення України системами протиповітряної оборони Patriot.

Нагадаємо, офіційні особи США заявили, що боєприпаси не постачатимуть Україні протягом кількох місяців. Офіційно рішення призупинити допомогу трактується пріоритетом інтересів США після аналізу готовності армії. Представниця Білого дому Анна Келлі вказала на необхідність захисту національної обороноздатності. Пентагон тимчасово призупинив постачання деяких зенітних ракет і високоточних боєприпасів Україні через занепокоєння щодо зменшення власних запасів озброєння.

Як повідомлялося, Україна змінює тактику на тлі скорочення поставок зброї від Сполучених Штатів. Київ планує попросити Вашингтон дозволити Європі закуповувати американську зброю для України.

До слова, призупинення постачання частини військової допомоги Україні стало несподіванкою для європейських союзників. Представники країн-партнерів звернулися до Вашингтона із запитом надати роз’яснення.

Тим часом республіканський конгресмен Браян Фіцпатрік надіслав листа Дональду Трампу, вимагаючи провести екстрений брифінг для Конгресу щодо призупинення військової допомоги Україні. Фіцпатрік закликав до негайного відновлення поставок, наголосивши на ключовій ролі України у захисті демократичного світу.