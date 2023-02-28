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Путін збагачується на продажі горілки: розслідування

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Путін збагачується на продажі горілки: розслідування
Співвласниками бренду горілки є Путін та його друг-олігарх Аркадій Ротенберг
фото: з відкритих джерел

Виробництво, роялті та продаж «Путінки» з 2004 до 2019 року могли принести Путіну від $400 млн до $500 млн

Російський диктатор Володимир Путін через кіпрський офшор Ermira Consultants отримує прибутки від продажу горілки «Путінка». Про це йдеться в розслідуванні російського видання «Проєкт».

Бренд «Путінка» вигадала у 2002 році компанія «Вінексім» Олега Плахути. Пізніше підприємцю довелося поділитися часткою в бізнесі, який він створив. Видання стверджує, що його співвласниками стали Путін та його друг Аркадій Ротенберг, які контролювали всі прибутки від «Путінки» – від прав на бренд до виробництва й торгівлі.

На початку 2004 року фірма Плахути передала права на товарний знак непримітній компанії «ПромІмпекс», де працювали люди Ротенберга, а 10 десять років вони опинилися у російської «дочки» Ermira Consultants – «Реал-Інвест». Зараз торгова марка належить іншій компанії «Байкал-Інвест», але за нею так само стоять менеджери Ротенберга.

За підрахунками «Проєкту», виробництво, роялті та продаж «Путінки» з 2004-го до 2019 року могли принести від $400 млн до $500 млн. Видання зазначає, що продажу горілки цього бренду допомогло зниження мінімальної роздрібної ціни, яке Путін оголосив у 2015 році.

Ermira також володіє часткою в одному з найбільших медіахолдингів Росії «Національна медіа група».

Нагадаємо, що з'явилися фото інтерʼєрів резиденції російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї. Поруч із нею спеціально збудували деревʼяний терем для коханки Путіна Аліни Кабаєвої та їхніх спільних дітей.

До слова, ЗМІ опублікували деталі про розташування таємного вокзалу Путіна. 

Теги: бізнес путін

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