  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    Росія могла перекинути у Сирію ще два новітні винищувачі Су-57

    У Сирії можуть перебувати вже чотири одиниці новітніх російських винищувачів Су-57
    Сирійські активісти повідомляють про чергове прибуття на авіабазу Хмеймім у Сирії російських винищувачів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє Warjournal. Зазначається, що прибули два винищувачі Су-35С і два - Су-57. «Таким чином, у Сирії перебувають вже чотири одиниці новітніх російських винищувачів Су-57», -
    • Сьогодні, 01:21
    • Розсилка
    Фото: Warjournal

    У Сирії можуть перебувати вже чотири одиниці новітніх російських винищувачів Су-57

    Сирійські активісти повідомляють про чергове прибуття на авіабазу Хмеймім у Сирії російських винищувачів.

    Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє Warjournal.

    Зазначається, що прибули два винищувачі Су-35С і два - Су-57.

    «Таким чином, у Сирії перебувають вже чотири одиниці новітніх російських винищувачів Су-57», - йдеться у повідомленні.

    Вперше про можливість появи в Сирії російських літаків п’ятого покоління повідомила радіостанція «Ехо-Москви», посилаючись на сирійський активістів. Згодом цю інформацію підтвердило джерело російського «Інтерфаксу»

    Окрім того відомо, що РФ також нещодавно перекинула в Сирію чотири винищувачі Су-35С і літак радіо-локаційної розвідки А-50.

    В грудні 2017 року збройні сили РФ отримали зразки винищувача С-57 для проведення державних випробувань і початку дослідницько-бойової експлуатації. РФ планує озброїти літаки п’ятого покоління новими ракетами «повітря-повітря» до 2020 року.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова зовнішньополітичного відомства Росії Сергій Лавров заявив про те, що офіційна Москва готова розглянути можливість підтримати запровадження 30-денного перемир’я в Сирії.

    Читайте також
    Росія Сирія літак військова техніка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ