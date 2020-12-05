Росії немає: Радуцький назвав країни, у яких МОЗ купуватиме вакцину від Covid-19

ВООЗ вважає, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити

Україна може купувати препарат тільки у країн, які мають жорстку регуляторну політику, зазначив Радуцький

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький прокоментував можливість використання російської вакцини від коронавірусу.

Про це Радуцький заявив в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера».

Він нагадав, що Верховна Рада 4 грудня ухвалила законопроєкт, який дозволяє Україні отримати прискорений доступ до вакцини від коронавірусу.

«(Законопроект дозволяє, – ред.) реєстрацію вакцин за скороченою процедурою – до п’яти днів, але лише вакцин з прекваліфікацією ВООЗ і дозволом на використання в країнах з жорсткою регуляторною політикою. Росія до таких країн не має відношення. Ми маємо на увазі США, Велику Британію, ЄС, Швейцарію, Японію – і окремо дозволили, тому що Китай – лідер за швидкістю виробництва вакцин, – Китай і Ізраїль», – сказав він.

Радуцький пояснив, що вакцини решти країн мають проходити звичайну реєстрацію і, якщо пройдуть, – «будемо обговорювати».

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов підкреслив, що Україні потрібно використовувати лише ті вакцини, що пройшли всі стадії клінічних випробувань і належним чином зареєстровані:

«Вони [росіяни] паралельно в себе вакцинують і проходять третю стадію… Серйозно говорити про закупівлю для України [російської] вакцини (не можна, – ред.)», – сказав він.

Додамо, що напередодні Степанов заявив, що російської вакцини від Covid-19 не існує, і Україна веде переговори із США щодо поставки вакцин.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. 9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.

У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.