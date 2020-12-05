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    Здоров'я

    Росії немає: Радуцький назвав країни, у яких МОЗ купуватиме вакцину від Covid-19

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    ВООЗ вважає, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити - Росії немає: Радуцький назвав країни, у яких МОЗ купуватиме вакцину від Covid-19
    ВООЗ вважає, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити

    Україна може купувати препарат тільки у країн, які мають жорстку регуляторну політику, зазначив Радуцький

    Голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький прокоментував можливість використання російської вакцини від коронавірусу.

    Про це Радуцький заявив в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера».

    Він нагадав, що Верховна Рада 4 грудня ухвалила законопроєкт, який дозволяє Україні отримати прискорений доступ до вакцини від коронавірусу.

    «(Законопроект дозволяє, – ред.) реєстрацію вакцин за скороченою процедурою – до п’яти днів, але лише вакцин з прекваліфікацією ВООЗ і дозволом на використання в країнах з жорсткою регуляторною політикою. Росія до таких країн не має відношення. Ми маємо на увазі США, Велику Британію, ЄС, Швейцарію, Японію – і окремо дозволили, тому що Китай – лідер за швидкістю виробництва вакцин, – Китай і Ізраїль», – сказав він.

    Радуцький пояснив, що вакцини решти країн мають проходити звичайну реєстрацію і, якщо пройдуть, – «будемо обговорювати».

    Міністр охорони здоров’я Максим Степанов підкреслив, що Україні потрібно використовувати лише ті вакцини, що пройшли всі стадії клінічних випробувань і належним чином зареєстровані:

    «Вони [росіяни] паралельно в себе вакцинують і проходять третю стадію… Серйозно говорити про закупівлю для України [російської] вакцини (не можна, – ред.)», – сказав він.

    Додамо, що напередодні Степанов заявив, що російської вакцини від Covid-19 не існує, і Україна веде переговори із США щодо поставки вакцин. 

    У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. 9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. 

    16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року. 

    Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%. 

    У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.

    Теги: США Китай Україна ВООЗ
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