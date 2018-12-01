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    У світі

    Росія похизувалася успішними випробуваннями ракети системи ПРО

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    Нова система ПРО розробляється в РФ з&nbsp;1978 року - Росія похизувалася успішними випробуваннями ракети системи ПРО
    Нова система ПРО розробляється в РФ з 1978 року

    Російська пропаганда відрапортувала про успішні ракетні випробування

    Міноборони РФ заявило про успішне виконання випробувального пуску модернізованої ракети системи ПРО на полігоні Сари-Шаган в Казахстані.

    Як зазначається, «нова протиракета системи ПРО після серії випробувань достовірно підтвердила закладені характеристики і успішно виконала завдання, вразивши умовну ціль із заданою точністю».

    В кінці серпня повідомлялося про успішний випробувальний запуск нової ракети російської системи ПРО. Випробувальні пуски нової ракети проходили також в лютому, квітні та липні 2018 року.

    Раніше ЗМІ повідомляли, що мова йде про розробку системи під назвою «А-235». Вона має стати системою протиракетної оборони Московського промислового району, що розроблялася з 1978 року колективом під керівництвом.

    У 1990-і дослідно-конструкторські роботи за проектом були тимчасово припинені. Починаючи з 2011 р в пресі з'являються публікації про подальші кроки з реалізації проекту на виробничій базі концерну «Алмаз-Антей». У зміненому вигляді проект реалізується вже як багатофункціональна система протиракетної і протикосмічної оборони.

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