Росія похизувалася успішними випробуваннями ракети системи ПРО



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Нова система ПРО розробляється в РФ з 1978 року

Російська пропаганда відрапортувала про успішні ракетні випробування

Міноборони РФ заявило про успішне виконання випробувального пуску модернізованої ракети системи ПРО на полігоні Сари-Шаган в Казахстані.

Як зазначається, «нова протиракета системи ПРО після серії випробувань достовірно підтвердила закладені характеристики і успішно виконала завдання, вразивши умовну ціль із заданою точністю».

В кінці серпня повідомлялося про успішний випробувальний запуск нової ракети російської системи ПРО. Випробувальні пуски нової ракети проходили також в лютому, квітні та липні 2018 року.

Раніше ЗМІ повідомляли, що мова йде про розробку системи під назвою «А-235». Вона має стати системою протиракетної оборони Московського промислового району, що розроблялася з 1978 року колективом під керівництвом.

У 1990-і дослідно-конструкторські роботи за проектом були тимчасово припинені. Починаючи з 2011 р в пресі з'являються публікації про подальші кроки з реалізації проекту на виробничій базі концерну «Алмаз-Антей». У зміненому вигляді проект реалізується вже як багатофункціональна система протиракетної і протикосмічної оборони.