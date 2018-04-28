Росія заборонила литовським політикам в’їзд в країну

Москва місяць думала, як відповісти на «провокацію» Литви

Москва заборонила в'їзд в Росію «політикам, депутатам і політологам» з Литви. Про це в суботу, 28 квітня, повідомили в прес-службі МЗС РФ. У зовнішньополітичному відомстві Росії стверджують, що даний крок – «відповідь на прийняття Вільнюсом аналога американського» закону Магнітського». «У разі продовження



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Будівля МЗС РФ

Москва місяць думала, як відповісти на «провокацію» Литви

Москва заборонила в'їзд в Росію «політикам, депутатам і політологам» з Литви. Про це в суботу, 28 квітня, повідомили в прес-службі МЗС РФ.

У зовнішньополітичному відомстві Росії стверджують, що даний крок – «відповідь на прийняття Вільнюсом аналога американського» закону Магнітського».

«У разі продовження провокаційної лінії Вільнюса «до реєстру» в будь-який момент можуть бути внесені нові персоналії», - підкреслюють в міністерстві. Прізвища чиновників і їх точне число МЗС РФ не назвали.

Литва в понеділок, 26 березня, закрила в'їзд в країну 44 громадянам Росії. МВС країни додало в чорний список, ухвалений в рамках «закону Магнітського», ще 21 російського чиновника і функціонера. До теперішнього моменту в ньому значилися 70 осіб, включаючи главу Чечні Рамзана Кадирова і керівника Слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна. Офіційний Вільнюс підозрює фігурантів у порушеннях прав людини, корупції та відмиванні грошей.

Уряд Естонії у березні схвалив пропозицію глави МЗС Свена Міксера заборонити в'їзд в країну 49 іноземцям з так званого «списку Магнітського».

Джерело: Deutsche Welle