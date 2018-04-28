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    Росія заборонила литовським політикам в’їзд в країну

    Москва місяць думала, як відповісти на «провокацію» Литви
    Москва заборонила в'їзд в Росію «політикам, депутатам і політологам» з Литви. Про це в суботу, 28 квітня, повідомили в прес-службі МЗС РФ. У зовнішньополітичному відомстві Росії стверджують, що даний крок – «відповідь на прийняття Вільнюсом аналога американського» закону Магнітського». «У разі продовження
    • Вчора, 18:40
    • Розсилка
    Будівля МЗС РФ
    Будівля МЗС РФ

    Москва місяць думала, як відповісти на «провокацію» Литви

    Москва заборонила в'їзд в Росію «політикам, депутатам і політологам» з Литви. Про це в суботу, 28 квітня, повідомили в прес-службі МЗС РФ.

    У зовнішньополітичному відомстві Росії стверджують, що даний крок – «відповідь на прийняття Вільнюсом аналога американського» закону Магнітського».

    «У разі продовження провокаційної лінії Вільнюса «до реєстру» в будь-який момент можуть бути внесені нові персоналії», - підкреслюють в міністерстві. Прізвища чиновників і їх точне число МЗС РФ не назвали.

    Литва в понеділок, 26 березня, закрила в'їзд в країну 44 громадянам Росії. МВС країни додало в чорний список, ухвалений в рамках «закону Магнітського», ще 21 російського чиновника і функціонера. До теперішнього моменту в ньому значилися 70 осіб, включаючи главу Чечні Рамзана Кадирова і керівника Слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна. Офіційний Вільнюс підозрює фігурантів у порушеннях прав людини, корупції та відмиванні грошей.

    Уряд Естонії у березні схвалив пропозицію глави МЗС Свена Міксера заборонити в'їзд в країну 49 іноземцям з так званого «списку Магнітського».

    Джерело: Deutsche Welle

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