Росіян частіше, ніж жителів інших країн, принижують в інтернеті - дослідження



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65% росіян зізналися, що стикалися з ризиками сексуального характеру

71% користувачів РФ стикався з образами в інтернеті, - Microsoft DCI

Росіян частіше, ніж представники інших країн, принижують у мережі. Такі результати показало щорічне дослідження Microsoft DCI.

Так, 71 відсоток користувачів РФ стикався з образами в інтернеті (загальносвітовий показник - 51 відсоток). 40 відсотків опитаних зізналися, що їх намагалися цілеспрямовано скомпрометувати, а жертвами публікації неправдивої або що вводить в оману інформації ставали 18 відсотків.

Крім цього, росіяни часто стикалися з ризиками сексуального характеру. 65 відсотків зізналися, що отримували небажаний контент подібного роду, практично половина (45 відсотків) стикалася з недоречними романтичними пропозиціями, а прохання надіслати інтимні фотографії отримували 31 відсоток росіян.

При цьому в Росії ризик постраждати від сторонніх людей практично в два рази вище, ніж у світі (60 проти 36 відсотків).

Найбільше росіяни також ризикують стати жертвою людей, з якими вони знайомі тільки онлайн (33 відсотки проти 26 в світі).

У Росії, незважаючи на високу частоту інтернет-ризиків, користувачі менше схильні до серйозних емоційних хвилювань. При цьому тільки 27 відсотків беруть паузу, щоб обдумати відповідь співрозмовнику, з яким не згодні.

Росія зайняла 19-е місце в рейтингу країн за індексом цифрової культури (Digital Civility Index, DCI). Рівень онлайн-ризиків практично не змінився в порівнянні з минулим роком і склав 74 відсотки, при цьому росіяни стикаються з ними частіше, ніж користувачі в інших країнах (всього в рейтингу 22 держави).