Російські «боти» майже півмільйона разів ретвітнули повідомлення Трампа

Twitter виявив, що в період президентської кампанії в США в соцмережі велася активна підтримка Дональда Трампа

Російські «боти» активно ретвітили повідомлення Дональда Трампа в період президентської кампанії в США. Про це повідомляє в суботу, 27 січня, видання Bloomberg з посиланням на заяву Twitter, надану Конгресу США. Так, тільки в період 1 вересня по 15 листопада 2016 року пов'язані з Росією боти ретвітнули повідомлення Трампа близько 470



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Twitter виявив, що в період президентської кампанії в США в соцмережі велася активна підтримка Дональда Трампа

Російські «боти» активно ретвітили повідомлення Дональда Трампа в період президентської кампанії в США. Про це повідомляє в суботу, 27 січня, видання Bloomberg з посиланням на заяву Twitter, надану Конгресу США.

Так, тільки в період 1 вересня по 15 листопада 2016 року пов'язані з Росією боти ретвітнули повідомлення Трампа близько 470 000 разів. Для порівняння, ці ж боти постили і твіти Гілларі Клінтон, однак тільки 50 000 разів.

Крім того, як йдеться в заяві Twitter, в цей же період російські акаунти ретвітили до 73 відсотків повідомлень порталу Wikileaks, який публікував вкрадені хакерами електронні листи Демократичної партії.

Нагадаємо, Єврокомісія звинувачує російський уряд в цілеспрямованому поширенні в Європі дезінформації.

Джерело: Deutsche Welle