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    Російські «боти» майже півмільйона разів ретвітнули повідомлення Трампа

    Twitter виявив, що в період президентської кампанії в США в соцмережі велася активна підтримка Дональда Трампа
    Російські «боти» активно ретвітили повідомлення Дональда Трампа в період президентської кампанії в США. Про це повідомляє в суботу, 27 січня, видання Bloomberg з посиланням на заяву Twitter, надану Конгресу США. Так, тільки в період 1 вересня по 15 листопада 2016 року пов'язані з Росією боти ретвітнули повідомлення Трампа близько 470
    • Сьогодні, 08:48
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    Twitter виявив, що в період президентської кампанії в США в соцмережі велася активна підтримка Дональда Трампа

    Російські «боти» активно ретвітили повідомлення Дональда Трампа в період президентської кампанії в США. Про це повідомляє в суботу, 27 січня, видання Bloomberg з посиланням на заяву Twitter, надану Конгресу США.

    Так, тільки в період 1 вересня по 15 листопада 2016 року пов'язані з Росією боти ретвітнули повідомлення Трампа близько 470 000 разів. Для порівняння, ці ж боти постили і твіти Гілларі Клінтон, однак тільки 50 000 разів.

    Крім того, як йдеться в заяві Twitter, в цей же період російські акаунти ретвітили до 73 відсотків повідомлень порталу Wikileaks, який публікував вкрадені хакерами електронні листи Демократичної партії.

    Нагадаємо, Єврокомісія звинувачує російський уряд в цілеспрямованому поширенні в Європі дезінформації.

    Джерело: Deutsche Welle

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