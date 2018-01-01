  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    Російський суд відхилив позов Собчак і дозволив Путіну балотуватися

    Путін може позмагатися за президентське крісло
    Верховний суд Росії відхилив позов кандидата в президенти Ксенії Собчак і визнав законною реєстрацію діючого президента Володимира Путіна кандидатом на пост глави Росії. Про це повідомляє видання «РИА Новости». «Адміністративні позовні вимоги залишити без задоволення», - оголосив рішення суддя Микола Романенков. Крім того,
    • Сьогодні, 13:33
    • Розсилка

    Путін може позмагатися за президентське крісло

    Верховний суд Росії відхилив позов кандидата в президенти Ксенії Собчак і визнав законною реєстрацію діючого президента Володимира Путіна кандидатом на пост глави Росії. Про це повідомляє видання «РИА Новости».

    «Адміністративні позовні вимоги залишити без задоволення», - оголосив рішення суддя Микола Романенков.

    Крім того, представник ЦВК Дмитро Воронін додав, що при реєстрації Путіна ніяких порушень допущено не було.

    Нагадаємо, 6 лютого, Центрвиборчком РФ зареєстрував діючого президента Росії Володимира Путіна кандидатом на виборах у березні. 

    ЦВК суд вибори Путін суддя Ксенія Собчак президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ