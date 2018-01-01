Російський суд відхилив позов Собчак і дозволив Путіну балотуватися

Путін може позмагатися за президентське крісло

Верховний суд Росії відхилив позов кандидата в президенти Ксенії Собчак і визнав законною реєстрацію діючого президента Володимира Путіна кандидатом на пост глави Росії. Про це повідомляє видання «РИА Новости». «Адміністративні позовні вимоги залишити без задоволення», - оголосив рішення суддя Микола Романенков. Крім того,