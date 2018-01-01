Російський суд відхилив позов Собчак і дозволив Путіну балотуватися
- Сьогодні, 13:33
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Путін може позмагатися за президентське крісло
Верховний суд Росії відхилив позов кандидата в президенти Ксенії Собчак і визнав законною реєстрацію діючого президента Володимира Путіна кандидатом на пост глави Росії. Про це повідомляє видання «РИА Новости».
«Адміністративні позовні вимоги залишити без задоволення», - оголосив рішення суддя Микола Романенков.
Крім того, представник ЦВК Дмитро Воронін додав, що при реєстрації Путіна ніяких порушень допущено не було.
Нагадаємо, 6 лютого, Центрвиборчком РФ зареєстрував діючого президента Росії Володимира Путіна кандидатом на виборах у березні.