Російському політологу на три роки заборонили в’їзд у ЄС

Олега Бондаренка не пустили в Євросоюз за запитом Польщі

Російського політолога Олега Бондаренка не пустили до ЄС, адже в'їзд на територію Євросоюзу йому заборонений на вимогу Польщі. Про це «Тасс» повідомив сам Бондаренко. «За запитом Польщі мені заборонений в'їзд на територію країн ЄС без пояснення причин. Заборона діє три роки», - сказав він. За словами Бондаренка, він



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Політолог Олег Бондаренко

Олега Бондаренка не пустили в Євросоюз за запитом Польщі

Російського політолога Олега Бондаренка не пустили до ЄС, адже в'їзд на територію Євросоюзу йому заборонений на вимогу Польщі.

Про це «Тасс» повідомив сам Бондаренко.

«За запитом Польщі мені заборонений в'їзд на територію країн ЄС без пояснення причин. Заборона діє три роки», - сказав він.

За словами Бондаренка, він прилетів до Берліна на запрошення німецької «Лівої партії» для участі у політичному заході.

Бондаренко повідомив, що його готують до депортації і заявив, що не знає, з чим конкретно може бути пов'язаний запит Польщі.

Відомо, що Бондаренко є директором «Фонду прогресивної політики» і веде авторські колонки у низці російських ЗМІ.

До слова, міністр внутрішніх справ Литви Еймутіс Місюнас в п'ятницю заборонив в'їзд до Литви 49 громадянам Росії, які звинувачуються в порушеннях прав людини і відмиванні грошей.