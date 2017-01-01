«Роскомсвобода» закликала користувачів Telegram разом судитися на підтримку месенджера

Колективний позов подадуть до кількох судів, щоб виступити проти розкриття листування користувачів для ФСБ

«Роскомсвобода» запустила кампанію «Битва за Telegram» в підтримку месенджера Павла Дурова. Організація запропонувала подати колективний позов для оскарження вимоги ФСБ і Роскомнадзора розкрити дані і листування користувачів. Для участі в кампанії необхідно вказати свої ім'я та електронну адресу на спеціальному сайті. За



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Колективний позов подадуть до кількох судів, щоб виступити проти розкриття листування користувачів для ФСБ

«Роскомсвобода» запустила кампанію «Битва за Telegram» в підтримку месенджера Павла Дурова. Організація запропонувала подати колективний позов для оскарження вимоги ФСБ і Роскомнадзора розкрити дані і листування користувачів.

Для участі в кампанії необхідно вказати свої ім'я та електронну адресу на спеціальному сайті. За словами юриста «Роскомсвободи» Саркиса Дарбіняна, як мінімум три користувачі Telegram вже готові подати позовні заяви. В організації хочуть дочекатися активності більшої кількості учасників, які б виступили проти розкриття анонімності користувачів.

«Якщо це буде зроблено [розкриття приватних даних користувачів], то безпечним цей месенджер вже більше ніколи не буде. Та й користувачі інших месенджерів і захищених сервісів зіткнуться з аналогічною ситуацією. Сьогодні вони прийшли за Telegram, а завтра нас повністю позбавлять приватності», — зазначають у «Роскомсвободі».

Юристи «Роскомсвободи» хочуть подати позови в суди всіх інстанцій, включаючи Конституційний суд і ЄСПЛ. На думку адвоката організації «Агора» Раміля Ахметгаліева, який вже представляв Telegram на суді з ФСБ, нові позови покажуть, що проблема з месенджером «носить публічний характер».

На початку жовтня московський суд оштрафував Telegram на 800 тисяч рублів за відмову передати ФСБ ключі для розкриття листування користувачів. Компанія Павла Дурова оскаржила це рішення, але пізніше суд відхилив апеляційну скаргу юристів Telegram. У грудні юристи месенджера звернулися в ООН для захисту від блокування в Росії.

Джерело: tjournal.ru