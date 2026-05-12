Росія маскує ящур під менш небезпечні хвороби, щоб не втратити експортні ринки

Влада Кузбасського регіону Росії здійснила масовий забій худоби на молочному комплексі «Ваганово», офіційно пояснивши це нодулярним дерматитом. За даними розвідки, реальна причина – ящур, спалах якого влада навмисно замовчує, аби не ставити під загрозу експорт тваринницької продукції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Масовий забій під виглядом іншої хвороби

Під приводом нодулярного дерматиту – захворювання, яке лікується антибіотиками й зазвичай не потребує знищення поголів'я – влада регіону таємно забила близько чотирьох тисяч дійних корів. Забій також відбувся в селі Окунєво та в кількох приватних господарствах.

Паралельно фермерам заборонили вивозити та продавати тварин за межі району – без жодного офіційного карантину. Молоко від їхньої худоби перестали приймати. Натомість від господарів вимагали терміново вакцинувати поголів'я невідомим препаратом без документів і підписати відповідну згоду – без жодних пояснень.

Схема повторює новосибірську

Місцеві жителі переконані: йдеться про ящур, який влада приховує. Схема повторює ту, що відбувалася на початку року в сусідній Новосибірській області. Там спочатку говорили про пастерельоз, вилучали та знищували худобу, а пізніше обласний ветеринарний центр таки визнав: у корів виявили ящур.

На зустрічі з фермерами особисто з'явився губернатор Кузбасу Ілля Середюк. За словами учасників, після розмови від них взяли розписку про нерозголошення. Умова була недвозначна: хтось заговорить – всі підуть на «СВО».

Економічний мотив замовчування

Мотив приховування прозорий. Офіційне підтвердження ящуру автоматично ставить під загрозу весь російський експорт тваринницької продукції. Саме тому влада жертвує фермерами, а не репутацією на зовнішніх ринках.

За даними Міністерства сільського господарства США, Росія може маскувати ящур під менш небезпечні інфекції. Підозри підсилюють і самі протиепідемічні заходи: тотальний забій тварин у великих радіусах та навіть спалення живцем – методи, характерні саме для боротьби з ящуром, а не з легшими хворобами.

Росія вже не вперше приховує спалахи небезпечних хвороб тварин, наражаючи на ризик не лише власне населення, а й сусідні держави. Схожа практика фіксується і щодо інших хвороб: продовольчо-ветеринарні служби Європи закликають не купувати тварин з Росії та Білорусі через виявлені масові підробки ветеринарних довідок – саме так до Німеччини потрапив собака зі сказом попри наявність усіх необхідних документів.



Нагадаємо, Росія системно приховує реальні дані про катастрофи та ситуацію всередині країни. СЗРУ раніше документувала, як влада РФ занижує масштаби лісових пожеж: лише за перше півріччя 2025 року в країні вигоріло близько дев'яти з половиною мільйонів гектарів, тоді як офіційна статистика декларувала менш ніж третину цієї площі.