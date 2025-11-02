Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія приховує масштаби лісових пожеж – розвідка

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Росія приховує масштаби лісових пожеж – розвідка
Проблема посилюється хронічною нестачею кадрів
фото: СЗРУ

СЗР України стверджує, що реальні втрати перевищують 9,5 млн га, а значні займання відбуваються на військових полігонах

Російська влада систематично приховує справжні масштаби лісових пожеж, які щороку охоплюють мільйони гектарів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Згідно з даними СЗР, реальні масштаби катастрофи у кілька разів перевищують офіційно задекларовані показники:

  • Масштаб приховування: Лише за перше півріччя 2025 року в РФ вигоріло близько 9,5 млн га лісів, тоді як офіційна статистика задекларувала лише 2,7 млн га.
  • Швидкість поширення: Розвідка зазначає, що за тиждень російська «Авіалісохорона» погасила 34 лісові пожежі, сумарна площа яких дорівнює площі міста Волоколамськ у Московській області.

СЗР України наголошує, що значна частина вигорілих площ не потрапляє до офіційної звітності. Щорічно до статистики не включаються близько 4 млн гектарів сільськогосподарських угідь. Також замовчуються пожежі на землях Міністерства оборони РФ. Розвідка зауважує, що саме на військових полігонах найчастіше спалахують масштабні займання. Як приклад, пожежу на полігоні «Красний Яр» під Читой, яка дісталася до найближчих сіл, вдалося загасити лише через 20 днів.

Проблема посилюється хронічною нестачею кадрів: у 2024 році штат пожежників був недоукомплектований майже на чверть. Через це влада Забайкалля вже попередила, що до орендарів лісового фонду, які не допомагають гасити пожежі, застосовуватимуть санкції, аж до позбавлення ліцензій.

«Після лісових пожеж території не відновлюються, а перетворюються на «мертву землю». Однак замість інвестування в безпеку довкілля кремль витрачає ресурси на війну проти України, тоді як російські ліси, поля і села продовжують згорати», – підсумовує СЗР України.

Нагадаємо, російська економіка вступила у фазу системного згортання бізнес-активності, масштаби якого вже не здатна приховати навіть офіційна статистика. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

СЗР констатує втрату фінансової стійкості в ключових секторах, зокрема, сальдований прибуток підприємств за вісім місяців 2025 року скоротився на 8,3 %. Частка проблемних позичальників серед юридичних осіб досягла 23 %, а близько 165 тисяч компаній вже не здатні обслуговувати свої борги.

Читайте також:

Теги: розвідка росія пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пожежа на НПЗ у США
У США стався вибух на НПЗ: є постраждалі
Вчора, 02:08
Росія відновила військові рейси до Сирії після повалення режиму Асада – Bloomberg
Росія відновила військові рейси до Сирії після повалення режиму Асада – Bloomberg
30 жовтня, 22:22
Залишаються питання щодо відповідності законодавства міжнародному гуманітарному праву, зазначають громадські діячі
Тисячі проваджень про держзраду, але засуджені не всі: як виявляють та карають прихильників РФ на півдні
27 жовтня, 14:00
Фаб'єн Мандон закликав готуватись до війни із РФ
Коли Франції чекати на війну з Росією: голова Генштабу назвав терміни
23 жовтня, 12:38
Зеленський прибув у Брюссель на засідання Європейської ради
Зеленський пояснив, за якої умови можливе припинення вогню
23 жовтня, 10:51
Путін знову намагається затягти час перемовинами
Будуть удари «Томагавками» по Москві, і не тільки
17 жовтня, 14:54
За словами Макрона, Франція з партнерами вивчає можливості для відновлення і забезпечення важливих послуг в Україні
«Якщо відмовитеся від переговорів – доведеться заплатити» – Макрон попередив Кремль
12 жовтня, 21:48
Тільки системи ППО, коли їх достатньо, гарантують захист, заявив Зеленський
США розглядають можливості посилити співпрацю з Україною – Зеленський
11 жовтня, 19:58
Кремль веде гібридну війну проти Данії та Заходу, аби зірвати підтримку Києва
Росія намагається посварити союзників України – розвідка Данії
3 жовтня, 16:29

Політика

Росія приховує масштаби лісових пожеж – розвідка
Росія приховує масштаби лісових пожеж – розвідка
Захарова відповіла Пашиняну на заяву про «агентів КДБ»
Захарова відповіла Пашиняну на заяву про «агентів КДБ»
Кремль заявив, що не бачить потреби у зустрічі Трампа та Путіна
Кремль заявив, що не бачить потреби у зустрічі Трампа та Путіна
Трамп пригрозив Нігерії вторгненням, міністр оборони його підтримав
Трамп пригрозив Нігерії вторгненням, міністр оборони його підтримав
США і Китай домовилися відновити військові контакти для уникнення конфліктів
США і Китай домовилися відновити військові контакти для уникнення конфліктів
Трамп закликав скасувати правило, яке дозволяє демократам блокувати роботу уряду
Трамп закликав скасувати правило, яке дозволяє демократам блокувати роботу уряду

Новини

В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
Сьогодні, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua