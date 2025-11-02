СЗР України стверджує, що реальні втрати перевищують 9,5 млн га, а значні займання відбуваються на військових полігонах

Російська влада систематично приховує справжні масштаби лісових пожеж, які щороку охоплюють мільйони гектарів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Згідно з даними СЗР, реальні масштаби катастрофи у кілька разів перевищують офіційно задекларовані показники:

Масштаб приховування: Лише за перше півріччя 2025 року в РФ вигоріло близько 9,5 млн га лісів, тоді як офіційна статистика задекларувала лише 2,7 млн га.

Швидкість поширення: Розвідка зазначає, що за тиждень російська «Авіалісохорона» погасила 34 лісові пожежі, сумарна площа яких дорівнює площі міста Волоколамськ у Московській області.

СЗР України наголошує, що значна частина вигорілих площ не потрапляє до офіційної звітності. Щорічно до статистики не включаються близько 4 млн гектарів сільськогосподарських угідь. Також замовчуються пожежі на землях Міністерства оборони РФ. Розвідка зауважує, що саме на військових полігонах найчастіше спалахують масштабні займання. Як приклад, пожежу на полігоні «Красний Яр» під Читой, яка дісталася до найближчих сіл, вдалося загасити лише через 20 днів.

Проблема посилюється хронічною нестачею кадрів: у 2024 році штат пожежників був недоукомплектований майже на чверть. Через це влада Забайкалля вже попередила, що до орендарів лісового фонду, які не допомагають гасити пожежі, застосовуватимуть санкції, аж до позбавлення ліцензій.

«Після лісових пожеж території не відновлюються, а перетворюються на «мертву землю». Однак замість інвестування в безпеку довкілля кремль витрачає ресурси на війну проти України, тоді як російські ліси, поля і села продовжують згорати», – підсумовує СЗР України.

Нагадаємо, російська економіка вступила у фазу системного згортання бізнес-активності, масштаби якого вже не здатна приховати навіть офіційна статистика. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

СЗР констатує втрату фінансової стійкості в ключових секторах, зокрема, сальдований прибуток підприємств за вісім місяців 2025 року скоротився на 8,3 %. Частка проблемних позичальників серед юридичних осіб досягла 23 %, а близько 165 тисяч компаній вже не здатні обслуговувати свої борги.