Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Британія розкрила свою роль у затриманні підсанкційного танкера РФ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Британія розкрила свою роль у затриманні підсанкційного танкера РФ
Британія втрутилася в операцію проти російського тіньового флоту
фото: Reuters
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Перед захопленням судна французькими військовими за ним стежив британський вертоліт

Велика Британія підтвердила свою участь в операції із затримання підсанкційного нафтового танкера, який прямував із Росії. Лондон заявив, що допомагав французькому флоту відстежувати судно перед тим, як на його борт піднялися французькі військові. Про це повідомляє «Главком» з посланням на телеканал Sky News.

За словами речника Міністерства оборони Великої Британії, британські сили забезпечували повітряне спостереження за танкером за допомогою вертольота та передавали інформацію французьким партнерам.

Саме після цього французькі військові провели операцію та піднялися на борт судна, яке підпадає під міжнародні санкції.

«Разом із нашими союзниками ми посилюємо наші заходи проти суден тіньового флоту, щоб перекрити фінансування, яке живить незаконне вторгнення Путіна в Україну», – заявив представник британського оборонного відомства.

У британському уряді також відреагували на припущення, що Лондон нібито не має необхідних військових можливостей для самостійного проведення подібних операцій проти російського тіньового флоту.

В офісі прем'єр-міністра наголосили, що Британія продовжує активно протидіяти діяльності суден, які допомагають Росії обходити міжнародні санкції.

«Велика Британія перешкоджає та стримує судна тіньового флоту та їхню шкідливу морську діяльність, і з жовтня 2024 року ми зупинили понад 700 підозрілих суден тіньового флоту», – заявив речник британського прем'єра.

Водночас він відмовився розкривати подробиці майбутніх операцій. «Я не буду коментувати конкретні оперативні плани або надавати поточні коментарі, оскільки це може поставити під загрозу нашу здатність успішно вживати заходів проти цих суден і лише на користь наших супротивників», – додав представник уряду.

Нагадаємо, що військово-морські сили Франції в Атлантичному океані перехопили підсанкційний нафтовий танкер Tagor, що прямував із Росії. 

Макрон зазначив, що операцію провели у відкритому морі за підтримки міжнародних партнерів, зокрема Великої Британії, та відповідно до норм міжнародного морського права. Французький лідер наголосив, що судна, які допомагають обходити санкції проти Росії, фактично сприяють фінансуванню війни проти України.

Читайте також:

Теги: росія Велика Британія флот РФ нафта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр оборони Литви Робертас Каунас
Литва закликає Європу адаптуватися до інцидентів із дронами
21 травня, 12:40
Військові російської армії
Китай спростував інформацію Reuters про таємну підготовку російських військових
20 травня, 09:16
Кремль може дійти висновку, що лише пряме розширення конфлікту на територію Європи здатне похитнути підтримку України
У Путіна лишився тільки один варіант виграти війну – Die Zeit
16 травня, 19:51
Структурний дефіцит кадрів у Росії сягнув 2,7 млн осіб
Афганістан готовий відправити заробітчан до Росії
15 травня, 23:00
Туреччина отримає першу партію нафти з запасів США
США почали виділяти нафту іншим країнам зі стратегічних резервів
12 травня, 04:35
Російський диктатор Володимир Путін під час виступу на військовому параді
Ображений диктатор. Справжні мотиви заяв Путіна
10 травня, 10:47
Переговори між Росією та Україною у Москві неможливі, заявили в Офісі президента
Зеленський їде до Москви? Офіс президента відповів Кремлю
9 травня, 19:58
14 країн у Венеції виступили зі спільною заявою на підтримку України
Міжнародні партнери виступили зі спільною заявою на підтримку України під час 61-ї Венеційської бієнале
7 травня, 12:15
Координати оперативно передавалися Міністерству оборони та бойовим бригадам на передовій
Українські хакери розкрили позиції росіян через Starlink
7 травня, 08:16

Соціум

Британія розкрила свою роль у затриманні підсанкційного танкера РФ
Британія розкрила свою роль у затриманні підсанкційного танкера РФ
Росія опинилася за крок до паливної кризи після ударів по НПЗ
Росія опинилася за крок до паливної кризи після ударів по НПЗ
Кремль знайшов виправдання для нового масованого удару по Україні
Кремль знайшов виправдання для нового масованого удару по Україні
Російські газовози знайшли прихисток у Данії
Російські газовози знайшли прихисток у Данії
Зеленський: Росія перетворює викрадених українських дітей на солдатів
Зеленський: Росія перетворює викрадених українських дітей на солдатів
Експертиза підтвердила російське походження дрона, який атакував Румунію. Бухарест готує відповідь
Експертиза підтвердила російське походження дрона, який атакував Румунію. Бухарест готує відповідь

Новини

«Він ніякий не диктатор». Лукашенко розсипався в компліментах Кім Чен Ину
Сьогодні, 14:59
Світова криза чіпів знизила попит на смартфони
Сьогодні, 13:48
«Ви прийдете наступного понеділка?» У центрі Стокгольма чотири роки поспіль збираються люди на підтримку України
Сьогодні, 12:58
Люблін зняв прапор України з будівлі ратуші: у чому причина
Сьогодні, 12:49
На Мальті вибухнув завод з виробництва феєрверків (відео)
Сьогодні, 12:06
«Подбай про моїх людей». Ахметов розповів про розмову з Редісом за кілька хвилин до виходу з Азовсталі
Сьогодні, 09:22

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua