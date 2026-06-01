Британія розкрила свою роль у затриманні підсанкційного танкера РФ

Перед захопленням судна французькими військовими за ним стежив британський вертоліт

Велика Британія підтвердила свою участь в операції із затримання підсанкційного нафтового танкера, який прямував із Росії. Лондон заявив, що допомагав французькому флоту відстежувати судно перед тим, як на його борт піднялися французькі військові. Про це повідомляє «Главком» з посланням на телеканал Sky News.

За словами речника Міністерства оборони Великої Британії, британські сили забезпечували повітряне спостереження за танкером за допомогою вертольота та передавали інформацію французьким партнерам.

Саме після цього французькі військові провели операцію та піднялися на борт судна, яке підпадає під міжнародні санкції.

«Разом із нашими союзниками ми посилюємо наші заходи проти суден тіньового флоту, щоб перекрити фінансування, яке живить незаконне вторгнення Путіна в Україну», – заявив представник британського оборонного відомства.

У британському уряді також відреагували на припущення, що Лондон нібито не має необхідних військових можливостей для самостійного проведення подібних операцій проти російського тіньового флоту.

В офісі прем'єр-міністра наголосили, що Британія продовжує активно протидіяти діяльності суден, які допомагають Росії обходити міжнародні санкції.

«Велика Британія перешкоджає та стримує судна тіньового флоту та їхню шкідливу морську діяльність, і з жовтня 2024 року ми зупинили понад 700 підозрілих суден тіньового флоту», – заявив речник британського прем'єра.

Водночас він відмовився розкривати подробиці майбутніх операцій. «Я не буду коментувати конкретні оперативні плани або надавати поточні коментарі, оскільки це може поставити під загрозу нашу здатність успішно вживати заходів проти цих суден і лише на користь наших супротивників», – додав представник уряду.

Нагадаємо, що військово-морські сили Франції в Атлантичному океані перехопили підсанкційний нафтовий танкер Tagor, що прямував із Росії.

Макрон зазначив, що операцію провели у відкритому морі за підтримки міжнародних партнерів, зокрема Великої Британії, та відповідно до норм міжнародного морського права. Французький лідер наголосив, що судна, які допомагають обходити санкції проти Росії, фактично сприяють фінансуванню війни проти України.