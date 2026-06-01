Російські газовози знайшли прихисток у Данії

Єдина корабельня Євросоюзу досі приймає судна, пов’язані з російським газом

Данська корабельня Fayard продовжує ремонтувати російські газові танкери, хоча прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен раніше закликала припинити таку практику. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Financial Times.

Єдина верф у ЄС для обслуговування танкерів

Йдеться про судна класу Arc7, які використовуються для транспортування зрідженого природного газу з російського проєкту «Ямал» у Сибіру до європейських портів. Fayard залишається єдиною корабельнею в Європейському Союзі, яка досі надає технічне обслуговування таким танкерам.

За даними аналізу неурядової організації Urgewald, цього літа шість із 15 танкерів класу Arc7 мають пройти ремонт або технічне обслуговування саме на данській верфі.

Верф – це спеціалізоване підприємство для будівництва, ремонту, модернізації та технічного обслуговування суден. Такі об'єкти зазвичай мають доки, причали, підйомне обладнання та інфраструктуру, необхідну для проведення складних робіт із корпусом, двигунами та іншими системами кораблів. У випадку газовозів класу Arc7 йдеться про високотехнологічне обслуговування суден льодового класу, здатних працювати в арктичних умовах.

Судна цього типу значною мірою залежать від європейських корабелень через наявність необхідної технічної експертизи та вигідне розташування підприємств поблизу основних морських маршрутів.

Причиною активізації ремонтів стало майбутнє посилення санкційної політики Європейського Союзу. З 2027 року в ЄС набуде чинності заборона на технічне обслуговування підсанкційних російських суден. Крім того, Євросоюз планує повністю відмовитися від імпорту російського газу.

Минулого року Fayard прийняла п’ять танкерів, які працюють на проєкті «Ямал». Загалом після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на данській корабельні побували 15 таких суден.

Реакція данської влади

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен після появи перших повідомлень про співпрацю Fayard із флотом «Ямалу» заявила, що така ситуація є «абсолютно незрозумілою» і корабельня «просто мусить це припинити».

Втім, чинне законодавство не забороняє технічне обслуговування цих суден, тому данська влада наразі не має юридичних механізмів для примусового припинення робіт.

Європейські компанії згортали співпрацю

Раніше аналогічні послуги танкерам Arc7 надавала нідерландська компанія Damen на своїй французькій корабельні в Бресті. У серпні минулого року компанія оголосила про припинення співпраці з російським флотом.

У Damen пояснили рішення зовнішньополітичним курсом Нідерландів, який не підтримує діяльність, пов’язану з експортом російського газу. Водночас від початку повномасштабної війни компанія встигла обслужити вісім суден класу Arc7.

Крім того, щодо Damen у Нідерландах триває кримінальне розслідування через підозри у можливому порушенні санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Тим часом уряд Великої Британії минулого тижня оголосив про запровадження власної заборони на надання морських послуг суднам, які працюють на російському ринку. Це рішення стало частиною ширшої кампанії Лондона, спрямованої на скорочення доходів Кремля від експорту енергоносіїв.

Нагадаємо, що військово-морські сили Франції в Атлантичному океані перехопили підсанкційний нафтовий танкер Tagor, що прямував із Росії.

Макрон зазначив, що операцію провели у відкритому морі за підтримки міжнародних партнерів, зокрема Великої Британії, та відповідно до норм міжнародного морського права. Французький лідер наголосив, що судна, які допомагають обходити санкції проти Росії, фактично сприяють фінансуванню війни проти України.