Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Чергова загадкова смерть. У Росії загинув 20-й топменеджер з початку великої війни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зазначається, що Сергій Лойтер загинув під час риболовлі разом із ще двома людьми
фото: «Яндекс»

Біля Волгограда було знайдено мертвим колишнього комерційного директора «Яндекса»

Біля Волгограда під час риболовлі на Волзі потонув 42-річний Сергій Лойтер. З 2022 по 2024 рік він обіймав посаду комерційного директора «Яндекса», а останні два роки працював у «Yango» – міжнародному підрозділі російського інтернет-гіганта. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Тіло Лойтнера було ідентифіковано серед трьох загиблих рибалок, про зникнення яких стало відомо наприкінці минулого тижня. Разом із Лойтнером потонули волгоградський забудовник Сергій Назаров (його тіло досі не знайдено), а також особистий водій бізнесмена Ігор Прохоров.

«У загиблого виявили травми на голові. Попередньо вони або перевернулися, або об щось вдарилися», – повідомляють джерела ЗМІ.

Лойтнер став щонайменше 20-м топменеджером, який загинув у Росії за загадкових обставин після початку повномасштабної війни проти України.

У вересні минулого року без голови було знайдено тіло генерального директора компанії з видобутку калійно-магнієвих солей «К-Поташ Сервіс» Олексія Синіцина, у серпні стало відомо про смерть Дмитра Осипова, голови ради директорів «Уралкалія», та Михайла Кеніна, засновника і головного акціонера групи «Самольот» – найбільшого в Росії забудовника. Причини їхньої смерті залишилися невідомими.

Пік таємничих смертей припав на 2022 рік: у січні в елітному селищі в Ленінградській області знайшли мертвим 60-річного голову транспортної служби «Газпром інвест» Леоніда Шульмана; ще через місяць у московській квартирі знайшли тіла Владислава Аваєва, колишнього віцепрезидента Газпромбанку, а також його дружини та дочки.

У липні 2022 року в елітному котеджному містечку «Морські тераси» біля Фінської затоки знайшли тіло 61-річного Юрія Воронова – гендиректора транспортної компанії «Астра Шиппінг», яка, зокрема, працювала на арктичних підрядах «Газпрому». Він загинув від пострілу в голову.

Восени 2022 року випав з вікна Центральної клінічної лікарні Управління справами президента в Москві 67-річний голова ради директорів «Лукойла» Равіль Маганов. 66-річний Володимир Некрасов, який прийшов на його місце, помер через рік від «гострої серцевої недостатності». У березні 2024 року на 54-му році життя помер віцепрезидент «Лукойла» Віталій Робертус. Причини та обставини смерті топменеджера в компанії не розкрили.

Також у 2022 році застреленим на віллі в Іспанії було знайдено Сергія Протосеня, колишнього топменеджера «Новатека»; мертвим у гаражі будинку під Петербургом знайшли Олександра Тюлякова, топменеджера фінансового підрозділу «Газпрому».

Павло Пчельников, директор з комунікацій «Цифрової логістики» («Російські залізниці»), був знайдений з ознаками суїциду на балконі квартири в Москві. Засновник «Володимирського стандарту» Павло Антов випав з вікна готелю в Індії, а директор корпорації розвитку Далекого Сходу та Арктики Іван Печорін випав з катера під час прогулянки біля острова Руський.

У лютому 2023 року в підмосковному будинку на Рублево-Успенському шосе був знайдений мертвим В'ячеслав Ровнейко – співвласник бельгійської нафтотрейдингової компанії Nafta (B) N.V. і гендиректор Міжрегіонального паливного союзу. Того ж року випала з вікна після вечірки віцепрезидентка «Локо-Банку» Христина Байкова, а першого заступника голови «Якутськенерго» Ігоря Шкурко було знайдено мертвим у СІЗО Якутська.

У жовтні 2024 року в Москві з вікна своєї квартири випав ексзаступник директора «Норильського нікелю» Михайло Рогачов. У липні 2025 року з 17-го поверху будинку на Рубльовському шосе випав віцепрезидент «Транснєфті» Андрій Бадалов.

Теги: росія росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua