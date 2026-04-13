СБУ викрила генерала РФ, який організував катування на Чернігівщині

Окупанти ув’язнили 369 людей у підвалі школи, серед них – діти, загинули 10 цивільних

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському генералу, який причетний до катувань цивільних у селищі Ягідне Чернігівської області під час окупації у 2022 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу СБУ.

фото: СБУ

Йдеться про генерал-майора армії РФ Дениса Барілу, щодо якого українські правоохоронці зібрали доказову базу. Слідство встановило, що у березні 2022 року він командував 55-ю окремою мотострілецькою бригадою 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу РФ. Це підрозділ брав участь в окупації селища Ягідне неподалік Чернігова.

Після захоплення населеного пункту російські військові під керівництвом Баріли, погрожуючи розстрілом, ув’язнили у підвалі місцевої школи 369 цивільних мешканців. Серед них було 69 неповнолітніх, включно з немовлятами.

Людей утримували в антисанітарних умовах. За даними слідства, на одну особу припадало менше ніж пів квадратного метра площі. У приміщенні не було вентиляції, освітлення, водопостачання, каналізації та спальних місць.

Потерпілим забороняли виходити на свіже повітря, не надавали медичну допомогу і тримали без достатньої кількості води та їжі. Внаслідок таких умов загинули 10 мирних жителів. Їхні тіла тривалий час залишалися у підвалі разом із живими.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Денису Барілі про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

Село Ягідне стало одним із символів воєнних злочинів російських військ на Чернігівщині під час початкового етапу повномасштабного вторгнення. Після деокупації українські правоохоронці та міжнародні організації задокументували численні свідчення про утримання цивільних у підвалі школи та нелюдські умови їхнього перебування.

