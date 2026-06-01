Кремль знайшов виправдання для нового масованого удару по Україні

Аналітики побачили зв'язок між заявами про ЗАЕС та загрозою нової ескалації

Росія може використати звинувачення України в нібито ударах по Запорізькій атомній електростанції як привід для нового масштабного удару по українській території. Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт аналітичного центру.

Експерти звернули увагу, що 30 та 31 травня окупаційна адміністрація Запорізької АЕС заявила про два удари по території станції, в яких звинуватила Україну.

За твердженням окупаційної влади, 30 травня пошкодження нібито отримав машинний зал шостого енергоблока, а наступного дня удару зазнав транспортний цех станції.

У Міністерстві закордонних справ України та Силах оборони Півдня ці заяви відкинули. Українська сторона наголосила, що подібні звинувачення є спробою приховати факт незаконної окупації найбільшої атомної електростанції Європи.

У МЗС також заявили, що Росія регулярно активізує інформаційні кампанії навколо ЗАЕС напередодні засідань Міжнародного агентства з атомної енергії.

Тим часом МАГАТЕ 31 травня повідомило, що його фахівці на станції зафіксували пошкодження машинного залу, які відповідають наслідкам удару безпілотника. Водночас агентство не уточнило, чи йдеться про український, чи про російський дрон.

Аналітики ISW звернули увагу й на заяву заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва. Російський чиновник використав повідомлення про нібито атаку на ЗАЕС для нових погроз на адресу України та її партнерів.

Медведєв заявив, що Росія може завдати «симетричних» ударів по атомних електростанціях в Україні або навіть у країнах НАТО, якщо ситуація на Запорізькій АЕС призведе до серйозних руйнувань.

На думку експертів, нинішня інформаційна кампанія навколо Запорізької АЕС може бути пов'язана з підготовкою до нового масованого удару по Україні найближчим часом.

Нагадаємо, 29 та 30 травня президент України Володимир Зеленський попереджав про загрозу нових масштабних атак з боку Росії. За словами глави держави, Кремль продовжує ігнорувати міжнародні заклики до припинення вогню та готує подальшу ескалацію війни.