Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Кремль знайшов виправдання для нового масованого удару по Україні

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Кремль знайшов виправдання для нового масованого удару по Україні
Кремль розгорнув нову кампанію навколо Запорізької АЕС
фото: Енергоатом
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Аналітики побачили зв'язок між заявами про ЗАЕС та загрозою нової ескалації

Росія може використати звинувачення України в нібито ударах по Запорізькій атомній електростанції як привід для нового масштабного удару по українській території. Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт аналітичного центру.

Експерти звернули увагу, що 30 та 31 травня окупаційна адміністрація Запорізької АЕС заявила про два удари по території станції, в яких звинуватила Україну.

За твердженням окупаційної влади, 30 травня пошкодження нібито отримав машинний зал шостого енергоблока, а наступного дня удару зазнав транспортний цех станції.

У Міністерстві закордонних справ України та Силах оборони Півдня ці заяви відкинули. Українська сторона наголосила, що подібні звинувачення є спробою приховати факт незаконної окупації найбільшої атомної електростанції Європи.

У МЗС також заявили, що Росія регулярно активізує інформаційні кампанії навколо ЗАЕС напередодні засідань Міжнародного агентства з атомної енергії.

Тим часом МАГАТЕ 31 травня повідомило, що його фахівці на станції зафіксували пошкодження машинного залу, які відповідають наслідкам удару безпілотника. Водночас агентство не уточнило, чи йдеться про український, чи про російський дрон.

Аналітики ISW звернули увагу й на заяву заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва. Російський чиновник використав повідомлення про нібито атаку на ЗАЕС для нових погроз на адресу України та її партнерів.

Медведєв заявив, що Росія може завдати «симетричних» ударів по атомних електростанціях в Україні або навіть у країнах НАТО, якщо ситуація на Запорізькій АЕС призведе до серйозних руйнувань.

На думку експертів, нинішня інформаційна кампанія навколо Запорізької АЕС може бути пов'язана з підготовкою до нового масованого удару по Україні найближчим часом.

Нагадаємо, 29 та 30 травня президент України Володимир Зеленський попереджав про загрозу нових масштабних атак з боку Росії. За словами глави держави, Кремль продовжує ігнорувати міжнародні заклики до припинення вогню та готує подальшу ескалацію війни.

Читайте також:

Теги: росія Запорізька АЕС ISW війна авіаудар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Папа Римський Лев XIV висловився про ракети та дрони над Україною
Папа Римський зробив емоційну заяву про війну в Україні
27 травня, 14:04
Страх Лукашенка перед Україною став новою реальністю для Кремля
Страх Лукашенка перед Україною став новою реальністю для Кремля
27 травня, 11:12
З 18 по 21 травня в Білорусі відбулися спільні з Росією ядерні навчання
Спільні ядерні навчання довели залежність Білорусі від Росії – ISW
22 травня, 07:56
У Росії палає нафтозавоз
Президент прокоментував удар по Сизранському НПЗ Росії (відео)
21 травня, 12:21
Після атаки розгорілася пожежа
У Ставропольському краї РФ пролунала серія вибухів: уражено завод
20 травня, 02:31
Путін заявив про оснащення «Орєшніка» та бойове чергування ракет «Сармат»
Путін повернувся до ядерної жахалки: згадав «Орєшнік» і «Сармат» (відео)
12 травня, 19:57
Через санкції Кремль змушений передавати Пекіну дедалі більше контролю над енергетичним експортом
Китай взяв під контроль ключовий елемент експорту газу з РФ
11 травня, 08:10
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров
«Пощади їм не буде». До погроз Києву долучився Лавров (відео)
8 травня, 13:01
Зеленський поінформував польського колегу про перебіг переговорного процесу
Україна готова до нового раунду переговорів: Зеленський провів зустріч із Дональдом Туском (відео)
4 травня, 14:35

Соціум

Британія розкрила свою роль у затриманні підсанкційного танкера РФ
Британія розкрила свою роль у затриманні підсанкційного танкера РФ
Росія опинилася за крок до паливної кризи після ударів по НПЗ
Росія опинилася за крок до паливної кризи після ударів по НПЗ
Кремль знайшов виправдання для нового масованого удару по Україні
Кремль знайшов виправдання для нового масованого удару по Україні
Російські газовози знайшли прихисток у Данії
Російські газовози знайшли прихисток у Данії
Зеленський: Росія перетворює викрадених українських дітей на солдатів
Зеленський: Росія перетворює викрадених українських дітей на солдатів
Експертиза підтвердила російське походження дрона, який атакував Румунію. Бухарест готує відповідь
Експертиза підтвердила російське походження дрона, який атакував Румунію. Бухарест готує відповідь

Новини

«Він ніякий не диктатор». Лукашенко розсипався в компліментах Кім Чен Ину
Сьогодні, 14:59
Світова криза чіпів знизила попит на смартфони
Сьогодні, 13:48
«Ви прийдете наступного понеділка?» У центрі Стокгольма чотири роки поспіль збираються люди на підтримку України
Сьогодні, 12:58
Люблін зняв прапор України з будівлі ратуші: у чому причина
Сьогодні, 12:49
На Мальті вибухнув завод з виробництва феєрверків (відео)
Сьогодні, 12:06
«Подбай про моїх людей». Ахметов розповів про розмову з Редісом за кілька хвилин до виходу з Азовсталі
Сьогодні, 09:22

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua