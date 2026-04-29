У військовій частині РФ підірвано генерала, причетного до злочинів у Бучі

Вибуховий пристрій заклали у поштову скриньку на сходовому майданчику військової частини

У Хабаровському краї Росії стався вибух на території військового гарнізону, який, за даними джерел, був спрямований проти генерал-майора Азатбека Омурбекова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Інцидент стався 28 квітня у населеному пункті Князе-Волконське-1. За попередньою інформацією, вибуховий пристрій заклали у поштову скриньку на сходовому майданчику військової частини.

Після інциденту особовий склад гарнізону підняли по тривозі. За даними джерел, ціллю атаки був Азатбек Омурбеков, який із 2023 року очолює 392-й окружний навчальний центр підготовки молодших спеціалістів Східного військового округу РФ. Інформації про його стан наразі немає.

Офіційно російська влада ці відомості не підтверджувала. Повідомляється, що інцидент одразу засекретили.

У 2022 році Омурбеков командував 64-ю окремою мотострілецькою бригадою, яка діяла під час окупації Бучі. За даними українських та міжнародних розслідувань, підрозділ причетний до масових убивств цивільних.

За інформацією українських правоохоронців, під час окупації Бучанського району було вбито понад тисячу мирних жителів. Частину злочинів пов’язують саме з підрозділом, яким командував Омурбеков. Він перебуває під санкціями США, ЄС та низки інших країн.

