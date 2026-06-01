Іран поставив на паузу переговори зі США та висунув нові вимоги

Єгор Голівець
Перемовини США та Ірану зайшли в глухий кут
фото: EPA/UPG
Тегеран відмовився від діалогу доти, доки Ізраїль не припинить операції в Газі та Лівані

Іран оголосив про призупинення переговорів зі Сполученими Штатами на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. У Тегерані заявили, що не мають наміру продовжувати діалог, доки Ізраїль не припинить військові операції в секторі Гази та Лівані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Tasnim News.

За інформацією агентства, рішення було ухвалене через активізацію бойових дій у Лівані та, як стверджує іранська сторона, порушення умов перемир'я.

У Тегерані заявили, що Збройні сили Ірану та угруповання так званого «Фронту опору» налаштовані відповісти на дії Ізраїлю та відкрити нові фронти протистояння.

Як зазначає Tasnim, іранська переговорна команда вирішила припинити будь-які контакти та обмін повідомленнями зі США через посередників до зміни ситуації в регіоні.

Іранські чиновники наголосили, що головною умовою для відновлення переговорів є негайне припинення військових операцій Ізраїлю в Газі та Лівані.

Крім того, Тегеран вимагає повного виведення ізраїльських військ із території Лівану. Учасники переговорного процесу заявили, що доти, доки позиція Ірану та союзних йому сил не буде врахована, жодних нових раундів переговорів зі США не відбудеться.

Також, за даними Tasnim, Іран та пов'язані з ним угруповання включили до свого порядку денного питання повної блокади Ормузької протоки та активізації дій на інших напрямках, зокрема в районі Баб-ель-Мандебської протоки.

Нагадаємо, що дипломатичний прорив між Вашингтоном та Тегераном, який мав зафіксувати деескалацію на Близькому Сході, опинився під загрозою зміщення термінів. Незважаючи на те, що американські та іранські переговорники вже вийшли на фінішну пряму і погодили текст 60-денного меморандуму, президент США Дональд Трамп в останній момент особисто заблокував швидке підписання, вимагаючи суттєвих поступок від протилежної сторони. 

Сербія почала обговорювати візовий режим із Росією
Кремль втомився від посланців Трампа. Москва зажадала нового формату переговорів
Іран поставив на паузу переговори зі США та висунув нові вимоги
Британія розкрила свою роль у затриманні підсанкційного танкера РФ
Росія опинилася за крок до паливної кризи після ударів по НПЗ
Кремль знайшов виправдання для нового масованого удару по Україні

