Сили оборони уразили російські Су-57 і Су-34 за 1,7 тис. км від України

Ростислав Вонс
Повітряні судна було уражено на аеродромі в Челябинській області РФ
фото: Генштаб

Українські воїни атакували кілька ворожих винищувачів Су-57 та один винищувач-бомбардувальник Су-34

У понеділок, 25 квітня, бійці Сил безпілотних систем уразили російські літаки Су-57 і Су-34. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удари та повідомив деталі, пише «Главком».

Як зазначається, повітряні судна ворога було уражено на аеродромі Шагол в Челябинській області РФ. Цілі перебували за 1,7 тис. км від українського кордону.

Генштаб зазначає, що ступінь пошкоджень винищувачів уточнюється.

Нагадаємо, бійці спецпідрозділу «Альфа» Служби безпеки України провели успішну спецоперацію на військово-морській базі чорноморського флоту РФ у Севастополі, а також на військовому аеродромі «Бельбек». Внаслідок атаки було пошкоджено літак МіГ-31.

Як повідомлялося, Сили безпілотних систем спільно з Головним управлінням розвідки провели спецоперацію в окупованому Криму. В результаті серії точних ударів ворог втратив стратегічно важливу базу безпілотників, дефіцитний транспортний літак та сучасну радіолокаційну систему.

До слова, унаслідок ураження об'єктів 123-го авіаремонтного заводу у місті Стара Русса Новгородської області РФ 17 березня було пошкоджено літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

