Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Росія захотіла постійного діалогу зі США та повернення повноцінних дипломатичних каналів

Росія більше не задовольняється періодичними візитами спецпосланців президента США Дональда Трампа та наполягає на зміні формату переговорів із Вашингтоном. У Кремлі хочуть перейти до регулярного дипломатичного процесу з постійними контактами та робочими групами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання The New York Times.

Росія наполягає на новому форматі контактів зі США

Російська сторона висловила невдоволення нинішньою моделлю контактів зі США, яка переважно базується на періодичних візитах американських представників. Йдеться, зокрема, про спецпосланців Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, які брали участь у контактах із російською стороною.

Натомість Москва прагне створення більш стабільного дипломатичного механізму. У Кремлі хочуть бачити регулярні зустрічі, робочі групи та повноцінну дипломатичну взаємодію між країнами.

Крім того, Росія виступає за призначення нового посла США в Москві, що, на думку російської сторони, дозволило б активізувати двосторонні контакти.

У США визнають складність міжнародних викликів

На цьому тлі американські експерти звертають увагу на труднощі, з якими стикається адміністрація Трампа у зовнішній політиці.

Один із помічників президента США нещодавно визнав, що контроль над подіями в Ірані, Росії та Україні є одним із найскладніших напрямків роботи Вашингтона.

Виконавчий директор Центру нової американської безпеки Річард Фонтейн зазначив, що складні міжнародні конфлікти рідко мають швидкі рішення. «Зовнішня політика, як правило, є тривалим і складним процесом», – наголосив він.

За словами експерта, Дональд Трамп не є першим американським президентом, який сподівається швидко врегулювати складні міжнародні проблеми. Водночас саме послідовна дипломатична робота, а не гучні заяви, зазвичай приносить результат.

Фонтейн також зауважив, що послідовність ніколи не була сильною стороною нинішнього глави Білого дому.

Раніше сам Трамп визнавав, що недооцінив складність російсько-української війни та переговорного процесу між сторонами. «Бували випадки, коли я домовився з Путіним, а Зеленський не хотів укладати угоду, що мене шокувало», – заявляв президент США.

Водночас він зазначав, що траплялися й протилежні ситуації, коли до компромісу була готова українська сторона, але домовленостей не вдавалося досягти з Росією. «Зараз вони обоє хочуть укласти угоду», – стверджував Трамп.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує на візит представників президента США Дональда Трампа до Києва на межі весни та літа.