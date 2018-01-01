Сенат США затвердив нового голову Федеральної резервної системи

Кандидатура Пауелла була підтримана 85 сенаторами, проти виступили 12 законодавців

Сенат США затвердив Джерома Пауелла головою Федеральної резервної системи (ФРС), яка грає роль американського Центробанку. Про це повідомляє DW. «Кандидатура Пауелла була підтримана 85 сенаторами, проти виступили 12. Агентства називають кандидатуру 64-річного колишнього інвестиційного банкіра як таку, яка «влаштовує всіх», -



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Джером Пауелл раніше працював інвестиційним банкіром

Кандидатура Пауелла була підтримана 85 сенаторами, проти виступили 12 законодавців

Сенат США затвердив Джерома Пауелла головою Федеральної резервної системи (ФРС), яка грає роль американського Центробанку.

Про це повідомляє DW.

«Кандидатура Пауелла була підтримана 85 сенаторами, проти виступили 12. Агентства називають кандидатуру 64-річного колишнього інвестиційного банкіра як таку, яка «влаштовує всіх», - йдеться в повідомленні.

Дональд Трамп запропонував Пауелла на цей пост ще в листопаді, заявивши, що він «сильний, цілеспрямований і розумний, а також має необхідні навички для вироблення консенсусу».

Зазначимо, що керівники ФРС залишаються на цій посаді мінімум два терміни, однак на цей раз президент США Дональд Трамп вирішив порушити традицію. Він неодноразово критикував Джанет Йеллен, яка очолила ФРС у 2014 році, називаючи її прихильником «низьких процентних ставок».

До слова, генпрокурора США Джеффа Сешнса допитали у справі про імовірну змову між членами президентської кампанії Дональда Трампа з Росією.