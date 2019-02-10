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    У світі

    Сенатор США Елізабет Уоррен оголосила про початок своєї президентської кампанії

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    Сенатор від Демократичної партії США Елізабет Воррен - Сенатор США Елізабет Уоррен оголосила про початок своєї президентської кампанії
    Сенатор від Демократичної партії США Елізабет Воррен

    Елізабет Воррен заявила про початок своєї президентської кампанії у рідному штаті Массачусетс

    Сенатор від Демократичної партії США Елізабет Уоррен офіційно заявила про початок своєї президентської кампанії на виборах 2020 року.

    Відповідну заяву вона озвучила під час мітингу в суботу в рідному штаті Массачусетс, повідомляє телеканал ABC News.

    «Це боротьба нашого життя. Боротьба за створення Америки, де можна мріяти, Америки, яка працює для всіх. Я протягом всього життя перебуваю в цій боротьбі», - заявила Уоррен перед прихильниками.

    «Тому я сьогодні стою тут, щоб заявити, що я є кандидатом на пост президента Сполучених Штатів Америки» - додала сенатор.

    Нагадаємо, наприкінці грудня 2018 року сенатор від Массачусетсу Елізабет Уоррен заявила про намір балотуватися в президенти Сполучених Штатів у 2020 році від Демократичної партії.

    У січні цього року колишній секретар з питань житлового будівництва та містобудування США, представник Демократичної партії Хуліан Кастро офіційно розпочав свою президентську кампанію на вибори 2020 року.

    Також повідомлялося, що колишній віце-президент США Джо Байден в адміністрації Барака Обами до кінця зими може оголосити можливу участь у виборах президента, які заплановані на 2020 рік.

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