Сенатор США Елізабет Уоррен оголосила про початок своєї президентської кампанії



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Сенатор від Демократичної партії США Елізабет Воррен

Елізабет Воррен заявила про початок своєї президентської кампанії у рідному штаті Массачусетс

Сенатор від Демократичної партії США Елізабет Уоррен офіційно заявила про початок своєї президентської кампанії на виборах 2020 року.

Відповідну заяву вона озвучила під час мітингу в суботу в рідному штаті Массачусетс, повідомляє телеканал ABC News.

«Це боротьба нашого життя. Боротьба за створення Америки, де можна мріяти, Америки, яка працює для всіх. Я протягом всього життя перебуваю в цій боротьбі», - заявила Уоррен перед прихильниками.

«Тому я сьогодні стою тут, щоб заявити, що я є кандидатом на пост президента Сполучених Штатів Америки» - додала сенатор.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2018 року сенатор від Массачусетсу Елізабет Уоррен заявила про намір балотуватися в президенти Сполучених Штатів у 2020 році від Демократичної партії.

У січні цього року колишній секретар з питань житлового будівництва та містобудування США, представник Демократичної партії Хуліан Кастро офіційно розпочав свою президентську кампанію на вибори 2020 року.

Також повідомлялося, що колишній віце-президент США Джо Байден в адміністрації Барака Обами до кінця зими може оголосити можливу участь у виборах президента, які заплановані на 2020 рік.