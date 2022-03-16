Українці подбають, аби Росія була ізольована від світу
Росіяни досі вважають, що санкції скоро скасують
Мовою оригіналу
Недорогие мои россияне «вне политики», есть для вас плохая новость.
Любители хороших напитков, мягкой туалетной бумаги, отдыха в приличных странах, инсты и прочих достижений западной цивилизации.
Это Собчак вроде вчера сказала, что-то типа «Инста вернется, когда закончится эта история с Украиной» или кто-то другой? А и не важно. Вы же все в это верите, я знаю. В то «История с Украиной» закончится, вы отсидитесь по своим теплым норкам, и «вернется все».
Так вот – не вернется
Знаете, почему? Я вам одну новость сейчас скажу в одно предложение, и все станет понятно.
На сегодняшний день, 15 марта в Украине от российских обстрелов погибло 97 детей и более ста были ранены
Вам понятно, что это значит?
Когда закончится не «история», а война – мы с этими фотографиями в руках будет стоять под каждым посольством во всех странах. Под каждым парламентом. У офиса каждой крупной компании, которой вдруг придет в голову идея что-то открывать в РФ.
Мы будем запускать флеш-мобы против этой сладкой водички, которая осталась у вас на рынке. Сравним содержимое с кровью. Мы креативные, мы достучимся до любой аудитории.
Не будет виз, авиаперелетов, рабочих мест и всего прочего после окончания «этой истории».
Потому что деньги не пахнут, конечно, но… в современном мире мгновенных коммуникаций потеря репутации для бренда или политика выходит гораздо дороже. Вот так, мальчики и девочки…
Джерело: блог Кирила Сазонова