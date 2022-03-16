Українці подбають, аби Росія була ізольована від світу

Росіяни досі вважають, що санкції скоро скасують

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Недорогие мои россияне «вне политики», есть для вас плохая новость.

Любители хороших напитков, мягкой туалетной бумаги, отдыха в приличных странах, инсты и прочих достижений западной цивилизации.

Это Собчак вроде вчера сказала, что-то типа «Инста вернется, когда закончится эта история с Украиной» или кто-то другой? А и не важно. Вы же все в это верите, я знаю. В то «История с Украиной» закончится, вы отсидитесь по своим теплым норкам, и «вернется все».

Так вот – не вернется

Знаете, почему? Я вам одну новость сейчас скажу в одно предложение, и все станет понятно.

На сегодняшний день, 15 марта в Украине от российских обстрелов погибло 97 детей и более ста были ранены

Вам понятно, что это значит?

Когда закончится не «история», а война – мы с этими фотографиями в руках будет стоять под каждым посольством во всех странах. Под каждым парламентом. У офиса каждой крупной компании, которой вдруг придет в голову идея что-то открывать в РФ.

Мы будем запускать флеш-мобы против этой сладкой водички, которая осталась у вас на рынке. Сравним содержимое с кровью. Мы креативные, мы достучимся до любой аудитории.

Не будет виз, авиаперелетов, рабочих мест и всего прочего после окончания «этой истории».

Потому что деньги не пахнут, конечно, но… в современном мире мгновенных коммуникаций потеря репутации для бренда или политика выходит гораздо дороже. Вот так, мальчики и девочки…

Джерело: блог Кирила Сазонова

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