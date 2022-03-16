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    Думки вголос

    Українці подбають, аби Росія була ізольована від світу

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

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    Жителі РФ ще не усвідомили глибини своїх злочинів - Українці подбають, аби Росія була ізольована від світу
    Жителі РФ ще не усвідомили глибини своїх злочинів
    фото: ДСНС

    Росіяни досі вважають, що санкції скоро скасують

    Мовою оригіналу

    Недорогие мои россияне «вне политики», есть для вас плохая новость.

    Любители хороших напитков, мягкой туалетной бумаги, отдыха в приличных странах, инсты и прочих достижений западной цивилизации.

    Это Собчак вроде вчера сказала, что-то типа «Инста вернется, когда закончится эта история с Украиной» или кто-то другой? А и не важно. Вы же все в это верите, я знаю. В то «История с Украиной» закончится, вы отсидитесь по своим теплым норкам, и «вернется все».

    Так вот – не вернется

    Знаете, почему? Я вам одну новость сейчас скажу в одно предложение, и все станет понятно.

    На сегодняшний день, 15 марта в Украине от российских обстрелов погибло 97 детей и более ста были ранены

    Вам понятно, что это значит?

    Когда закончится не «история», а война – мы с этими фотографиями в руках будет стоять под каждым посольством во всех странах. Под каждым парламентом. У офиса каждой крупной компании, которой вдруг придет в голову идея что-то открывать в РФ.

    Мы будем запускать флеш-мобы против этой сладкой водички, которая осталась у вас на рынке. Сравним содержимое с кровью. Мы креативные, мы достучимся до любой аудитории.

    Не будет виз, авиаперелетов, рабочих мест и всего прочего после окончания «этой истории».

    Потому что деньги не пахнут, конечно, но… в современном мире мгновенных коммуникаций потеря репутации для бренда или политика выходит гораздо дороже. Вот так, мальчики и девочки…

    Джерело: блог Кирила Сазонова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія санкції війна гроші українці #stoprussia
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    Українці подбають, аби Росія була ізольована від світу