Ще один канадський міністр визнав українське походження



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Кірсті Данкан

Міністр науки та спорту Канади Кірсті Данкан заявила про українське походження

Родичі міністра науки та спорту Канади Кірсті Данкан століття назад приїхали до Канади з України. Про це сама міністр оголосила під час церемонії відкриття Генконсульства України в Едмонтоні.

«На початку ХХ століття моя родина приїхала до Канади з України і оселилася на Заході», - сказала Данкан.

Вона додала, що її предки з часом втратили контакт із родичами в Україні.

«Коли мігранти прибували до Канади, то часто втрачали зв’язок із родиною, рідше писали листи», - зазначила міністр.

За словами Данкан, відкриття Генконсульства України «посилить й так міцну дружбу між нашими державами».

«Сьогодні - важливий історичний та дуже емоційний для мене день», - підсумувала вона.

Як відомо, міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд теж має українське походження. За рішучу підтримку нашої держави її ще в 2014-ому оголосили персоною нон-грата у Росії. Усього ж серед членів чинного федерального парламенту Канади українське походження має більше 10 депутатів.

Джерело: Укрінформ