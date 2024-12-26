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Хакери здійснили атаку на одну з найбільших авіакомпаній Азії

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Хакери здійснили атаку на одну з найбільших авіакомпаній Азії
JAL – національна авіакомпанія та флагманський перевізник Японії. Одна з найбільших авіакомпаній Азії, член альянсу Oneworld
фото з відкритих джерел

Авіакомпанії вдалося тимчасово вимкнути маршрутизатор, який, як припускають, був скомпрометований

Одна з найбільших авіакомпаній Азії, японська Japan Airlines (JAL) вранці 26 грудня заявила про кібератаку, а також затримку внутрішніх і міжнародних рейсів. Про це повідомляє Kyodo News.

Зазначається, що проблеми почали виникати близько 07:25, що змусило авіакомпанію призупинити продаж квитків на внутрішні та міжнародні рейси до кінця дня. Квитки, які вже куплені, все ще можна було використати.

Водночас представники заявили, що працюють над протидією кібератаці та визначенням її джерела, додавши, що атака може мати більший вплив на рейси по країні. Авіакомпанії вдалося тимчасово вимкнути маршрутизатор, який, як припускають, був скомпрометований.

Джерела зі слідства повідомили, що авіакомпанія вже зв’язався з управлінням столичної поліції та розглядає цю справу.

Нагадаємо, низка країн 19 липня зіштовхнулися з масштабними збоями. Так, роботу припинили аеропорти, державні установи, банки, логістичні перевізники, оператори зв'язку, приватні компанії тощо. Bloomberg повідомляє, що не працюють абсолютно всі комп'ютери з Windows, на яких встановлений антивірус CrowdStrike.

Особливо постраждали американські авіакомпанії. Відомо, що United Airlines та Delta Airlines призупинили польоти через проблеми зі зв'язком. Frontier також скасувала близько 130 рейсів і затримала близько 220, що становить майже 30% від загальної кількості її рейсів. Авіаперевізникам Allegiant та Sun Country також довелося затримати 45% та 23% рейсів відповідно.

У закордонних аеропортах панує хаос: пасажирів не можуть зареєструвати на наступні рейси, людям, які прилетіли, не вдається забрати свій багаж. Системи бронювання та оплати теж працюють некоректно.

Згодом за оцінками корпорації Microsoft 8,5 млн комп'ютерів по всьому світу були виведені з ладу внаслідок глобального ІТ-збою 19 липня. Це перший випадок, коли уразили таку кількість пристроїв, що може свідчити про найгіршу кіберподію в історії

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Теги: авіація авіаперевезення кібератака кібербезпека Японія

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