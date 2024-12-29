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Авіакатастрофа в Південній Кореї: кількість загиблих збільшилась до 85

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Авіакатастрофа в Південній Кореї: кількість загиблих збільшилась до 85
Польоти в аеропорту тимчасово припинені
фото з відкритих джерел

Внаслідок авіакатастрофи загинули 39 чоловіків і 46 жінок

Щонайменше 85 людей вважаються загиблими внаслідок падіння літака в міжнародному аеропорту Муана в Південній Кореї. Про це повідомляє CNN із посиланням на місцеве управління протипожежної служби.

«Серед жертв – 39 чоловіків і 46 жінок», – йдеться в повідомленні.

Двоє людей, рахуються такими, що вижили.

На місці катастрофи працюють слідчі Комітету з розслідування інцидентів, які вивчають причини аварії. Польоти в аеропорту тимчасово припинені.

Нагадаємо, пасажирський літак Jeju Air зазнав аварії під час посадки в міжнародному аеропорту міста Муан на південному заході Південної Кореї. Літак вилетів за межі злітно-посадкової смуги та врізався в огорожу, після чого загорівся. 

Авіакатастрофа сталася о 9:07 ранку за місцевим часом (3:30 за київським часом). Літак, що виконував рейс із Бангкока, на борту якого перебували 175 пасажирів і шість членів екіпажу, розбився під час приземлення в аеропорту Муан, розташованому в провінції Південна Чолла, за 288 кілометрів від Сеула.

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Теги: авіакатастрофа літак розслідування Південна Корея авіарейс авіаперевезення

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