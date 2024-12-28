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Путін обговорив із Алієвим катастрофу літака: за що вибачався російський диктатор

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Путін обговорив із Алієвим катастрофу літака: за що вибачався російський диктатор
Путін нібито вибачився через катастрофу, однак вини Росії не визнав
фото з відкритих джерел

Телефонна розмова відбулася з ініціативи російської сторони

Російський диктатор Володимир Путін подзвонив президенту Азербайджану Ільхаму Алієву і попросив вибачення через авіатрощу літака над Актау. Про це повідомили у Кремлі. Зазначається, що телефонна розмова відбулася з ініціативи російської сторони. Однак Путін не сказав про те, що по борту могла вдарити російська ракета.

Путін та Алієв «детально» обговорили авіакатастрофу.

«Володимир Путін вибачився у зв'язку з тим, що трагічний інцидент стався в повітряному просторі Росії, і ще раз висловив глибокі та щирі співчуття сім'ям загиблих, побажав якнайшвидшого одужання постраждалим», – кажуть у Кремлі.

За повідомленням Кремля, у розмові також ішлося, що літак, який слідував чітко за розкладом, неодноразово намагався зайти на посадку в Грозному. Але тоді «російські засоби ППО відбивали атаку безпілотників».

Путін обговорив із Алієвим катастрофу літака: за що вибачався російський диктатор фото 1

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за ст. 263 Кримінального кодексу – порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту.

Наразі співробітники Генеральної прокуратури Азербайджану перебувають у Грозному, де працюють спільно з росіянами. Профільні служби РФ, Азербайджану та Казахстану щільно взаємодіють і на місці катастрофи поблизу міста Актау.

Нагадаємо, пасажирський літак Embraer, який летів з Баку до Грозного, впав в аеропорту Актау. На борту було 67 пасажирів і п'ять членів екіпажу. Серед них 37 громадян Азербайджану, 16 росіян, шестеро громадян Казахстану і троє – громадян Киргизстану.

Як повідомлялося, Росавіація назвала попередню причину авіакатастрофи: зіткнення з птахами. «Попередньо: після зіткнення з птахами через нештатну ситуацію на борту повітряного судна командир прийняв рішення «йти» на запасний аеродром – ним був обраний Актау», – йдеться у повідомленні. Також повідомляється, що на борту літака, що впав, вибухнув кисневий балон, після чого люди почали непритомніти. 

Згодом глава Росавіації Дмитро Ядров вперше прокоментував аварію літака в Актау. Так, за його словами, однією з основних причин авіакатастрофи нібито був густий туман і відсутність видимості на висоті 500 метрів. «Командир повітряного судна зробив дві спроби посадити літак у Грозному, які були безуспішними»

До слова, очільник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що авіакатастрофу літака Embraer 190 в Казахстані спричинив російський зенітно-ракетний комплекс (ЗРК). За його словами, літак зазнав пошкоджень внаслідок дій російських військових і його відправили до Казахстану «замість того, щоб екстрено посадити в Грозному та врятувати життя людей».

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Теги: авіакатастрофа путін Казахстан літак ракета диктатор відео аеродром російська ракета

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